Videos: con banderas, bocinas y euforia los mendocinos festejan el pase a la final de la Selección Argentina

Banderas, bocinazos, caravanas y miles de hinchas coparon las calles mendocinas para celebrar la clasificación de la Selección Argentina a la final de la Copa del Mundo 2026. El triunfo ante Inglaterra desató una verdadera fiesta en distintos puntos de la provincia. Mirá las mejores imágenes de la fiesta.

La clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026 provocó una explosión de alegría en Mendoza. Apenas el árbitro marcó el final del partido ante Inglaterra, cientos de mendocinos salieron a las calles para celebrar una victoria histórica que mantuvo al país entero al borde de las emociones durante más de 90 minutos. Con banderas argentinas, bocinas, cánticos y caravanas de autos, la provincia se sumó a los festejos que se replicaron en cada rincón del país luego de la épica remontada del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Kilómetro Cero y Arístides, los puntos de encuentro de los hinchas

Como ocurre cada vez que la Albiceleste consigue una victoria trascendental, el Kilómetro Cero de Mendoza se convirtió en uno de los principales escenarios de la celebración.

Minutos después del triunfo, decenas de vehículos comenzaron a concentrarse en la zona céntrica mientras familias, grupos de amigos y turistas se sumaban a la fiesta con camisetas, banderas y bengalas celestes y blancas.

Otro de los puntos más concurridos fue la tradicional calle Arístides Villanueva, donde bares, restaurantes y espacios públicos se llenaron de hinchas que siguieron el partido y luego continuaron celebrando el pase a la final.

Un partido que hizo sufrir y emocionó a todo el país

La clasificación no fue sencilla. La Selección Argentina tuvo que remontar un resultado adverso frente a Inglaterra en una semifinal cargada de tensión.

El gol de Anthony Gordon puso en ventaja a los ingleses y encendió la preocupación de millones de argentinos. Sin embargo, en los minutos finales aparecieron Enzo Fernández y Lautaro Martínez para dar vuelta el encuentro y sellar una victoria que ya quedó grabada en la memoria colectiva.

La reacción del equipo generó una mezcla de nervios, alivio y emoción que terminó transformándose en una celebración multitudinaria.

La fiesta se extendió por toda la provincia

Más allá del centro mendocino, los festejos se replicaron en distintos departamentos y barrios de la provincia.

En plazas, calles, hogares y comercios, los hinchas salieron a compartir la alegría por una nueva clasificación mundialista. Las imágenes mostraron caravanas recorriendo las principales avenidas, grupos cantando canciones de cancha y familias enteras celebrando con camisetas de la Selección.

La emoción también se vivió en hospitales, centros de trabajo y distintos espacios públicos donde el partido fue seguido con expectativa.

Argentina buscará una nueva estrella frente a España

Con el triunfo sobre Inglaterra, la Selección Argentina avanzó a la gran final de la Copa del Mundo 2026, donde enfrentará a España el próximo domingo.

El equipo liderado por Lionel Messi quedó a un paso de alcanzar un nuevo título mundial y alimentó la ilusión de millones de argentinos que sueñan con volver a celebrar una consagración histórica.