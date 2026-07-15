Mendoza: Defensa Civil alertó por nevadas intensas en alta Montaña ¿a partir de qué día?

Defensa Civil emitió una alerta por un intenso temporal que podría dejar más de dos metros de nieve en la cordillera. El Paso Cristo Redentor permanece cerrado y las autoridades pidieron evitar viajes hacia la montaña.

Las autoridades provinciales encendieron las alarmas ante la llegada de un intenso temporal de nieve en Mendoza que afectará principalmente la Alta Montaña durante los próximos días. Frente al pronóstico de nevadas abundantes, el Gobierno activó un operativo preventivo con distintos organismos de emergencia y pidió a la población extremar los cuidados.

De acuerdo con los informes meteorológicos, el fenómeno podría extenderse durante varios días y dejar acumulaciones superiores a los 2,5 metros de nieve en algunos sectores de la cordillera, lo que incrementa el riesgo de avalanchas, desprendimientos y cortes de rutas.

Defensa Civil activó el protocolo por tormentas invernales severas

El director de Defensa Civil de Mendoza, Daniel Burrieza, confirmó que ya se encuentra en marcha el Plan de Manejo Operativo para Tormentas Invernales Severas, un protocolo que se implementa ante eventos climáticos de gran magnitud.

Según explicó el funcionario, actualmente rigen alertas por nevadas intensas en Alta Montaña y también por la posible presencia de viento Zonda en sectores de precordillera. El objetivo es garantizar una rápida respuesta ante cualquier contingencia que pueda surgir durante el temporal.

Qué fenómeno provocará las intensas nevadas en Mendoza

Los especialistas explicaron que el temporal está asociado a un “río atmosférico”, un fenómeno que transporta una enorme cantidad de humedad desde el océano Pacífico hacia la cordillera de los Andes.

Este sistema, impulsado por condiciones de alta presión, genera precipitaciones persistentes y de gran intensidad, especialmente sobre la zona cordillerana.

Además de representar un importante aporte para las reservas hídricas de la provincia, las autoridades advirtieron que también aumenta considerablemente el peligro de deslizamientos de nieve, sobre todo en pendientes pronunciadas.

El Paso Cristo Redentor continúa cerrado

Como consecuencia de las condiciones meteorológicas, el Paso Internacional Cristo Redentor permanece cerrado y todavía no hay una fecha confirmada para su reapertura.

Mientras tanto, ya se organizó un operativo especial para ordenar el tránsito de camiones que se dirigen hacia Chile y coordinar acciones con la provincia de San Luis para evitar congestiones sobre las rutas nacionales.

Según los modelos meteorológicos que maneja Defensa Civil, algunas zonas de la cordillera podrían acumular más de dos metros y medio de nieve durante este evento. Además, se esperan vientos intensos, bajas temperaturas y condiciones que dificultarán seriamente la circulación vehicular.

Si bien las temperaturas registradas durante los últimos días favorecen inicialmente la estabilidad del manto níveo, el enorme volumen de nieve que se prevé podría incrementar el riesgo de avalanchas y desprendimientos.

¿Cuál es el pronóstico para los próximos días en Mendoza?

El pronóstico del tiempo para Mendoza anticipa una semana con condiciones muy variables. Mientras el viento Zonda volverá a sentirse en distintas zonas de la provincia, la Alta Montaña continuará bajo un intenso temporal de nieve que podría dejar hasta 60 centímetros de acumulación entre viernes y sábado.

Jueves: continúa el Zonda y aumenta la nubosidad

El jueves 16 de julio volverá a registrarse viento Zonda, esta vez entre las 7 y las 20 horas.

Las zonas alcanzadas serán:

Precordillera

Valle de Uspallata

Oeste del Valle de Uco

Malargüe

Sur de Malargüe

Durante la mañana el cielo estará parcialmente nublado, aunque hacia el mediodía comenzará a incrementarse la nubosidad sobre el norte y el este provincial. Mientras tanto, la Alta Montaña seguirá bajo condiciones adversas.

Los modelos meteorológicos indican que las nevadas se intensificarán desde las primeras horas de la tarde, especialmente en el sector sur de la cordillera, y durante la noche podrían extenderse hacia sectores de precordillera, incluyendo el oeste del Gran Mendoza y el Valle de Uco.

Máxima: alrededor de 18°C .

alrededor de . Mínima en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco: 2°C. Resto de Mendoza: entre 5°C y 6°C.

Viernes con descenso de temperatura y posibles lluvias en varias zonas

El viernes 17 de julio marcará un cambio en las condiciones del tiempo. Se espera el ingreso de viento del sur de intensidad leve desde el mediodía, primero sobre el sur provincial y luego avanzando hacia el norte y el este. El cielo permanecerá mayormente cubierto en: Valle de Uco, Zona Sur y Oeste del Gran Mendoza

Desde las 12 comenzarán a registrarse precipitaciones en Malargüe y sobre toda la franja oeste de la provincia. Durante la noche, las lluvias podrían extenderse hacia el resto del Valle de Uco, sectores occidentales del Gran Mendoza y parte del sur mendocino.

La situación más compleja continuará concentrándose en la Alta Montaña, donde el temporal seguirá activo durante toda la jornada del viernes.

Los pronósticos indican que las nevadas intensas se mantendrán hasta el sábado y podrían acumular entre 50 y 60 centímetros de nieve nueva, especialmente durante el período de mayor intensidad.