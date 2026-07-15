¿Quién se va hoy? Qué dicen las encuestas sobre el próximo eliminado de Gran Hermano

Cinco participantes quedaron en la cuerda floja para la gala de este miércoles 15 de julio. Los números de las redes sociales ya perfilan a un clarísimo candidato a abandonar la casa.

La tensión es total en la casa de Gran Hermano: Generación Dorada. Tras una semana de pura fricción y un “Congelados” que dejó las emociones a flor de piel, este miércoles 15 de julio se llevará a cabo una nueva y crucial gala de eliminación en El 9 Televida. Con un detalle fundamental que cambia toda la estrategia: la votación es positiva, lo que significa que el público vota para salvar a su favorito y el participante con menos apoyo será quien deba abandonar la casa.

Luego de que este martes se salvara un numeroso grupo de participantes —entre ellos Luana, Juanicar, Sol, Yipio y Tamara Paganini—, la placa definitiva de nominados quedó conformada por cinco nombres: “Cola”, Matías Hanssen, Juan Carlos López, Alejandra Majluf y Mariela Prieto.

Los números de las encuestas: ¿Un eliminado cantado?

Como ocurre antes de cada gala, el periodista y especialista en el reality Federico Bongiorno realizó sus tradicionales y masivos sondeos en la red social X (antes Twitter) para tantear el clima del afuera. Los resultados fueron contundentes y exponen quiénes corren verdadero peligro de quedarse afuera por falta de apoyo.

Al tratarse de una placa donde se vota a favor, los ojos están puestos en quienes cosechan menor porcentaje de imagen positiva y, por el contrario, lideran el rechazo del público:

Juan Carlos López es quien tiene el panorama más oscuro: según los números de X, cuenta con un demoledor 87,9% de imagen negativa y apenas un 2,9% de imagen positiva, ubicándose como el principal candidato a abandonar la casa esta noche.

Un escalón más arriba, pero todavía en la zona de extremo peligro, se encuentra la actriz Alejandra Majluf, quien registra un 72,7% de imagen negativa y un escaso 6,6% de votos a favor.

La placa definitiva de este miércoles

La definición para conocer al nuevo expulsado de la “Generación Dorada” se disputará entre los siguientes nombres:

“Cola” (con buen margen de apoyo en redes)

Mariela Prieto

Matías Hanssen (quien viene de recibir el apoyo de su hermana en el “Congelados”)

Alejandra Majluf (en la cuerda floja)

Juan Carlos López (el más complicado según los sondeos)

Cabe recordar que las encuestas de las redes sociales sirven como un termómetro del minuto a minuto, pero el único voto válido es el que se realiza de manera oficial enviando un SMS con la palabra GH al 9009 o a través del sitio web GHglobal.ar.

No te pierdas la definición en vivo de la gala de eliminación de Gran Hermano: Generación Dorada esta noche a través de la pantalla de El 9 Televida.