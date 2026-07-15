Alerta por temporal en Mendoza: prevén Zonda y hasta 3 metros de nieve en Alta Montaña, ¿cuánto puede durar?

Defensa Civil advirtió que el fenómeno podría extenderse hasta el 20 de julio. La provincia ya trabaja con un protocolo especial por tormentas invernales y sigue de cerca el impacto en la Alta Montaña, el Paso a Chile y la posible llegada del Zonda al llano.

Las autoridades provinciales confirmaron que ya están vigentes alertas meteorológicas por nevadas y viento Zonda, mientras que desde este miércoles comenzará a regir una alerta naranja para toda la Cordillera por intensas precipitaciones níveas.

El director de Defensa Civil, Daniel Burrieza, explicó que el fenómeno presenta características poco habituales y que los modelos meteorológicos anticipan una importante acumulación de nieve. “La situación es un pronóstico bastante importante. De hecho ya se han emitido alertas que están rigiendo desde el día de hoy: amarilla por nevadas y viento Zonda. A partir del día de mañana tenemos alerta naranja que rige para toda la cordillera por precipitaciones níveas muy intensas“, indicó.

El funcionario señaló que la tormenta dejaría una cantidad de nieve en la Alta Montaña, lo que representa un beneficio para las reservas de agua, pero también implica riesgos.

Burrieza explicó que el temporal está asociado a un fenómeno conocido como río atmosférico, que aportará una gran cantidad de humedad sobre la Cordillera de los Andes.

“Es una tormenta de onda larga. En principio la alerta está vigente desde el 15 hasta el día 20 y habrá que ir viendo cómo evoluciona la tormenta y las condiciones para saber si realmente termina ese día o si se extiende algunos días más.“, explicó.

Frente al pronóstico, el Ministerio de Seguridad y Defensa Civil puso en marcha un operativo preventivo con distintos organismos provinciales y nacionales. “Hemos activado un protocolo de prevención en los distintos organismos respondedores ante emergencias. Estamos aplicando el Plan de Manejo Operativo con Tormentas Invernales Severas.”

Según detalló, ya fueron notificados los equipos que podrían intervenir en caso de que el temporal genere inconvenientes. “Hay gran cantidad de organismos de respuesta que ya recibieron nuestra alerta y están a disposición para intervenir si surge algún problema. Estoy hablando de Vialidad, Patrullas de Rescate, Policía de Mendoza, Ejército y Gendarmería.”

El director de Defensa Civil remarcó que el objetivo es transmitir tranquilidad a la población. “No con esto quiero asustar, sino dar a conocer que estamos preparados y atentos a cómo evoluciona la situación“.

Las autoridades mantienen un monitoreo permanente sobre las condiciones en la Alta Montaña, ya que las intensas nevadas podrían afectar el tránsito por el Paso Internacional Cristo Redentor. Al mismo tiempo, siguen de cerca la evolución del sistema para determinar si el viento Zonda finalmente desciende al llano, una posibilidad que dependerá del comportamiento del temporal.