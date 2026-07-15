Miércoles con viento Zonda en Mendoza: horario y zonas afectadas

La temperatura volverá a subir y el viento Zonda afectará distintos sectores de la provincia, mientras que las nevadas se intensificarán en la alta montaña, especialmente en el sur.

Mendoza tendrá este miércoles 15 de julio una jornada con condiciones meteorológicas variables.

De acuerdo con el pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas, el sur provincial amanecerá con cielo nublado y, con el correr de las horas, esa nubosidad se extenderá hacia el Valle de Uco. En el resto del llano, el cielo se mantendrá entre despejado y parcialmente nublado.

El organismo informó que se mantendrá la alerta por viento Zonda de intensidad débil, que se espera entre las 5 y las 22 horas. Según el organismo, afectará la precordillera de Las Heras, Luján y zona baja de Malargüe.

Además, advirtió sobre el inicio de un temporal en la cordillera provincial, con nevadas de variada intensidad y de larga duración, por lo que recomendó seguir las actualizaciones oficiales antes de viajar hacia la alta montaña.

Pronóstico extendido

Jueves 16 de julio

Se espera una jornada mayormente nublada, con poco cambio de la temperatura y vientos moderados del sudeste.

Continuarán las nevadas en la cordillera.

Máxima: 18°C | Mínima: 5°C.

Viernes 17 de julio

Continuará el cielo mayormente nublado, con temperaturas estables.

Se mantendrán los vientos moderados del sudeste y las nevadas en la cordillera, mientras que hacia la noche podrían registrarse precipitaciones aisladas en el sur provincial.

Máxima: 19°C | Mínima: 6°C.