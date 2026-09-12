Alerta en una escuela de Mendoza: más de 15 alumnos terminaron en el hospital por posible intoxicación

Más de 15 estudiantes de la escuela fueron atendidos en el Hospital con fiebre, vómitos, náuseas y dolores abdominales. Las autoridades analizan si los síntomas están relacionados con el agua de los bebederos del establecimiento.

Más de 15 alumnos de la escuela Juan Galo, de Lavalle, fueron atendidos en el Hospital Dr. Domingo Sícoli luego de presentar fiebre, dolor de cabeza y abdominal, náuseas y vómitos.

Los primeros casos comenzaron a registrarse de manera escalonada el miércoles y durante este viernes se sumaron nuevos estudiantes con síntomas. Todos los alumnos afectados son de nivel primario.

Hasta el mediodía del viernes, la Municipalidad de Lavalle había informado que unos 15 niños de la escuela habían ingresado a la guardia del hospital. La cantidad aumentó durante la jornada con la llegada de nuevos pacientes.

Desde el hospital indicaron que, en principio, los síntomas son compatibles con cuadros de gastroenteritis. Los médicos evaluaron a los niños y señalaron que este tipo de cuadros suele autolimitarse con el tratamiento y los cuidados indicados.

La coincidencia de que los alumnos afectados concurren al mismo establecimiento llevó a las autoridades a buscar un posible factor común.

La jefa del Área Sanitaria de Lavalle, Carina Lacroux, informó que se realizaron gestiones ante el Ministerio de Salud para avanzar con la toma y análisis de muestras para determinas las causas.

Además del agua, se relevarán los alimentos y bebidas consumidos por los estudiantes. El Municipio informó que entre los elementos que serán considerados están las meriendas escolares y otros productos que hayan sido consumidos por los alumnos.

La Municipalidad de Lavalle informó que trabaja junto a los equipos de Salud y la Dirección General de Escuelas (DGE) para reunir la información de los casos y establecer si existe un elemento común entre los estudiantes afectados.