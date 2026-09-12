Frío, lluvia y viento en Mendoza: las zonas dónde podría nevar este sábado

El frío se instala con fuerza en Mendoza durante este sábado. El pronóstico anticipa una jornada mayormente nublada con un marcado descenso de la temperatura y viento del sector sur, especialmente durante la madrugada.

Luego del cambio de tiempo que se hizo sentir durante la noche del viernes, Mendoza tendrá este sábado 12 de septiembre una jornada muy fría.

Se esperan lluvias y lloviznas, viento del sur y posibilidad de nevadas en algunas zonas del llano, mientras que en la cordillera continuará nevando.

Dónde puede nevar este sábado en Mendoza

El informe de alerta temprana difundido por Defensa Civil incluye a distintos sectores de la provincia. Se esperan nevadas en toda la cordillera, además de posibles precipitaciones níveas en la precordillera de Luján de Cuyo y Las Heras, el Valle de Uco y la zona Sur.

En el Gran Mendoza y la Zona Este también existe posibilidad de nieve, aguanieve y lloviznas.

El viento del sur tendrá además presencia en la zona baja de San Rafael, General Alvear y el Este provincial, según el reporte de las primeras horas de este sábado.

La máxima prevista será de 7°C, mientras que la mínima rondará 1°C.

Así seguirá el tiempo en Mendoza

Domingo 13 de septiembre

Estará parcialmente nublado, con vientos moderados del noreste y heladas parciales. También se espera una mejora de las condiciones en Mendoza. La máxima llegará a 14°C y la mínima será de 0°C.

Lunes 14 de septiembre

Se espera poca nubosidad, heladas y viento leve del noreste.

La temperatura subirá nuevamente, con una máxima de 20°C y una mínima de 1°C.