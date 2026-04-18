Alerta amarilla por Zonda y tormentas para este sábado en Mendoza: las zonas afectadas

Habrá viento Zonda en precordillera y sur provincial, y hacia la noche podrían llegar lluvias a algunas zonas.

Después de unos días calurosos, el sábado llega con tiempo inestable en Mendoza.

Según el pronóstico del tiempo brindado por Defensa Civil, durante el día se va a notar el viento Zonda en la precordillera y sobre todo en Malargüe, el sur provincial, parte del Valle de Uco y San Rafael. En esos sectores puede soplar viento con ráfagas cercanas a los 40 km/h.

El cielo va a estar entre nublado y parcialmente nublado. Por la tarde podrían darse algunas lluvias en Malargüe, y hacia la noche esas precipitaciones se van a mover hacia el este del sur provincial y la zona Este, incluso durante la madrugada.

La máxima estará en 27ºC y la mínima de 14°C.

Pronóstico extendido

El domingo en la madrugada entra un frente frío y el viento gira al sur, con ráfagas que pueden sentirse en toda la provincia.

Será un día nublado, con lluvias en el sur desde temprano y algunas precipitaciones débiles en el Este durante la mañana.

El ambiente se vuelve más fresco, con una máxima que rondará los 15°C y una mínima de 15ºC.

El lunes seguirá nublado y fresco, con posibilidad de algunas lluvias débiles, sobre todo en el sur.

La máxima estará en 16°Cy la mínima en 11ºC.