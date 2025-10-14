Alerta amarilla por viento Zonda: las zonas dónde se sentirán ráfagas de hasta 65 kilómetros por hora

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla por viento Zonda en varias zonas de la provincia.

El viento Zonda volverá a sentirse en Mendoza durante los próximos días, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Las zonas afectadas

La alerta amarilla afecta especialmente a la zona baja y sur de Malargüe, Uspallata y el sur del Valle de Uco, donde se prevén ráfagas que podrían alcanzar los 65 kilómetros por hora.

Defensa Civil precisó que el fenómeno se registrará este martes desde las 11 hasta las 21 horas, con velocidades promedio de 40 km/h después del mediodía en Malargüe.

Alerta amarilla

Este nivel de alerta indica acerca de posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.