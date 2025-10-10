Fiesta de la Cerveza 2025 en Mendoza: cómo comprar las entradas y cuánto cuesta el abono para las tres noches

La Fiesta Provincial de la Cerveza 2025 ya tiene fecha confirmada y entradas en preventa. Del 5 al 7 de diciembre, el Hipódromo de Mendoza volverá a ser escenario del evento musical más esperado de Godoy Cruz, con artistas como Damas Gratis, Ciro, Molotov y La Konga.

Comienza la cuenta regresiva para la edición 2025 de la Fiesta de la Cerveza en Mendoza, uno de los festivales más convocantes del oeste argentino. La Municipalidad de Godoy Cruz anunció oficialmente que ya está habilitada la preventa de entradas. El evento se desarrollará los días 5, 6 y 7 de diciembre en el Hipódromo de Mendoza.

El evento, que cada año reúne a miles de personas, volverá a celebrar la música, la cultura popular y la tradición cervecera, con un line up de lujo que combina rock, cumbia, cuarteto y trap.

Quiénes estarán en la Fiesta de la Cerveza 2025

Este miércoles 8 de octubre, el municipio y la cuenta oficial de Instagram del festival dieron a conocer la grilla oficial de artistas que animarán las tres noches del evento.

Entre los nombres destacados figuran Ciro y Los Persas, Damas Gratis, La K’onga, Cazzu, Molotov, LBC & Euge Quevedo, Piti Fernández y La Franela.

Aunque aún no se confirmó qué día tocará cada banda, la expectativa crece por la presencia de figuras nacionales e internacionales que aseguran un fin de semana a pura música y energía.

Fiesta de la Cerveza 2025: cuánto sale la entrada y cómo comprarla

La preventa de abonos “Fans” ya está disponible y se puede comprar por un valor promocional de $60.000 las tres noches. El pase se puede adquirir a través de la plataforma Passline, con la posibilidad de pagar en hasta tres cuotas sin interés con todos los bancos.

“Esta primera etapa de venta está pensada para los seguidores más fieles del festival, que año a año acompañan la propuesta y agotan las entradas en tiempo récord”, explicaron desde la Municipalidad de Godoy Cruz.

Además, el Hipódromo de Mendoza se transformará nuevamente en un gran punto de encuentro, con espacios gastronómicos, food trucks, cervecerías artesanales locales, y propuestas para disfrutar en familia o con amigos.