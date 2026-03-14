Alerta amarilla por tormentas en Mendoza: las zonas dónde podría llover este sábado

El pronóstico anticipa precipitaciones durante la mañana y descenso de la temperatura en la provincia. Además, rige una alerta amarilla en algunos sectores del sur mendocino.

Después de las lluvias que se registraron durante la noche del viernes, la jornada de este sábado en la provincia de Mendoza se presentará parcialmente nublada y con descenso de la temperatura.

Alerta amarilla: las zonas afectadas

De acuerdo con el informe del Servicio Meteorológico Nacional, se mantiene alerta amarilla en sectores del sur de Mendoza, donde podrían registrarse fenómenos meteorológicos que requieren precaución.

Además, desde Contingencias Climáticas informaron el ingreso de viento Zonda leve en precordillera sur y en la zona baja de Malargüe.

El pronóstico del tiempo de Dirección de Contingencias Climáticas de Mendoza anticipa para este sábado 14 de marzo un día con cielo parcialmente nublado y lluvias durante la mañana que afectarán principalmente a la zona Norte y Este provincial. Con el paso de las horas, se espera una mejora gradual y una disminución de la nubosidad hacia la tarde.

La temperatura máxima será de 26°C, mientras que la mínima rondará los 16°C.

En Alta Montaña se prevé tiempo estable, con cielo parcialmente nublado y vientos moderados del oeste.

El pronóstico del tiempo extendido

Domingo 15 de marzo

Nubosidad variable con ascenso de la temperatura y vientos leves del noreste. Parcialmente nublado en cordillera.

Máxima: 29°C | Mínima: 16°C.

Lunes 16 de marzo

Jornada parcialmente nublada, con tormentas durante la madrugada y descenso de la temperatura, acompañada por vientos moderados del sector sur. También se esperan precipitaciones en cordillera.

Máxima: 26°C | Mínima: 17°C.

Martes 17 de marzo

Continuará el tiempo inestable, con tormentas y descenso térmico, además de vientos moderados del sur.

Máxima: 24°C | Mínima: 15°C.