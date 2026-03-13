La ex reina de la Vendimia Marcela Gaua encontró su banda: ¿cómo la recuperó?

La ex Reina Nacional de la Vendimia 1988, Marcela Gaua, recuperó la banda original de su reinado que había perdido durante el Acto Central en el Teatro Griego Frank Romero Day.

Después de varios días de incertidumbre, la ex Reina Nacional de la Vendimia 1988, Marcela Gaua, finalmente recuperó uno de los símbolos más importantes de su reinado. La histórica banda vendimial que había extraviado durante el Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 en el Teatro Griego Frank Romero Day apareció cinco días después y ya volvió a estar en sus manos.

Según relató la ex soberana, el jefe del operativo de seguridad del Frank Romero Day se acercó al sector donde ella creía haber perdido la banda y allí fue encontrada. El lugar coincidía con el último punto donde recordaba haberla tenido: el sector Malbec 5 del anfiteatro.

“Esta mañana fue hasta el lugar donde yo pensaba que podía haber quedado y, para sorpresa de todos, estaba ahí”, contó la ex reina, quien ahora planea lavar y conservar la banda luego de que permaneciera varios días expuesta a la intemperie y a las lluvias.

La historia tuvo además un gesto solidario detrás: la Reina Nacional de la Vendimia 2024, Agostina Saua, ayudó a conectar a las personas involucradas para que el hallazgo pudiera comunicarse y concretar la devolución.

El momento en que se perdió la banda en la Fiesta de la Vendimia

El episodio ocurrió el domingo 8 de marzo, durante el Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendimia, cuando reinas y virreinas de mandato cumplido participaron en la apertura del espectáculo por el 90° aniversario de la celebración.

Según relató Gaua, el atributo desapareció minutos antes de ingresar al escenario, cuando las ex soberanas se encontraban juntas en el sector Malbec 5.

“Estábamos todas con las bandas en la mano. Nos paramos para acercarnos a la pasarela, saludábamos a la gente y nos sacábamos fotos. En ese momento se me debe haber caído y no me di cuenta”, recordó.

La ex reina recién advirtió la pérdida cuando estaba por ingresar detrás del escenario. Junto con otras soberanas comenzaron a buscarla en el lugar, pero en ese momento no lograron encontrarla.

Un símbolo con enorme valor sentimental

La banda que perdió Marcela Gaua es la misma que recibió en 1988, cuando fue coronada Reina Nacional de la Vendimia representando a Tunuyán.

El atributo tiene bordado el título “Reina Nacional de la Vendimia ’88”, además de flecos dorados y detalles con uvas, elementos característicos de la simbología vendimial.

Durante casi 40 años la ex soberana la mantuvo guardada como recuerdo de su reinado. Sin embargo, decidió llevarla nuevamente al Acto Central porque las reinas de mandato cumplido habían sido invitadas a participar del inicio del espectáculo y se les pidió asistir con sus bandas.

“Pasé sin banda y me dio mucha pena perderla. Tiene un valor simbólico y sentimental enorme para mí. No tiene valor económico, pero sí un significado muy especial”, había expresado días atrás, cuando todavía no sabía que su historia tendría un final feliz.