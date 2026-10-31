Rutas en Mendoza: qué caminos están habilitados y cuáles permanecen cerrados

Vialidad y Defensa Civil actualizaron la información este sábado 31 de octubre. Hay sectores afectados por derrumbes, barro y nieve, además de rutas donde se realizan trabajos.

Quienes tengan previsto viajar por Mendoza este sábado deberán prestar atención al estado de los caminos. Si bien varias rutas están habilitadas, hay sectores donde se recomienda circular con precaución y otros que permanecen intransitables o cerrados.

El relevamiento de Defensa Civil indicó que las rutas de Uspallata, Potrerillos, Malargüe y San Carlos se encontraban transitables. En Tunuyán y Tupungato, en cambio, se pidió circular con precaución.

En el sur provincial hay varias advertencias. La ruta nacional 144, entre San Rafael y El Sosneado, y la RN 143, entre San Rafael y Pareditas, están habilitadas con precaución. También se recomienda tener cuidado en el recorrido del Cañón del Atuel, sobre la RP 173, por la presencia de derrumbes de rocas y maquinaria de Vialidad.

El informe de la Dirección Provincial de Vialidad detalla otros sectores que requieren atención:

Camino a Villavicencio (RP 52): está intransitable entre el segundo mirador, Los Caracoles y el Balcón, debido a derrumbes de rocas.

(RP 52): está intransitable entre el segundo mirador, Los Caracoles y el Balcón, debido a derrumbes de rocas. Ruta 220, en El Sosneado: se puede llegar hasta el arroyo Blanco. Desde allí hasta el hotel abandonado, el camino está intransitable por riesgo de empantanamiento y escurrimientos.

se puede llegar hasta el arroyo Blanco. Desde allí hasta el hotel abandonado, el camino está intransitable por riesgo de empantanamiento y escurrimientos. Ruta 179: hay que circular con precaución entre Las Malvinas y Punta del Agua.

hay que circular con precaución entre Las Malvinas y Punta del Agua. Ruta 150: el tramo entre 25 de Mayo y Agua del Toro también requiere mucha precaución.

el tramo entre 25 de Mayo y Agua del Toro también requiere mucha precaución. Ruta 221, RP 186, RP 189 y RP 180: en distintos sectores del secano de Malargüe se recomienda circular únicamente con vehículos altos, debido al barro, los pozos y la acumulación de agua.

Vialidad informó que continúan cerrados los siguientes caminos:

RP 222: desde Las Leñas hasta Valle Hermoso, por acumulación de nieve.

desde Las Leñas hasta Valle Hermoso, por acumulación de nieve. RP 226: desde Valle Noble hasta el paso El Planchón, también por nieve.

desde Valle Noble hasta el paso El Planchón, también por nieve. Monumento al Cristo Redentor: permanece cerrado en Las Heras.

permanece cerrado en Las Heras. RP 98: acceso a la Laguna del Diamante, en San Carlos.

Puesto del Carqueque: en Malargüe.

Además, el tramo de la RP 13 entre Uspallata y el barrio El Sol, en Las Heras, está habilitado para vehículos 4×4 hasta el cerro Siete Colores y Agua de Chilcas.

Se recomienda consultar el estado de las rutas antes de salir y respetar las indicaciones de los organismos provinciales.