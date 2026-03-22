Alerta amarilla en Mendoza este domingo: a qué hora llega el viento Zonda y las tormentas

La provincia tendrá una jornada con cambios bruscos del tiempo, con Zonda en la cordillera, tormentas en el llano y nevadas en alta montaña.

Mendoza está bajo alerta amarilla este domingo, con Zonda, tormentas y nevadas en distintas zonas de la provincia, según informó el Servicio Meteorológico Nacional.

Viento Zonda: a qué hora y dónde se espera

Durante la mañana se registró circulación leve de viento del norte en la zona Este. Sin embargo, el fenómeno más relevante de la jornada se espera entre las 11 y las 20 horas, cuando podría presentarse viento Zonda en sectores de la cordillera.

Las zonas más afectadas serían Malargüe, el sur del departamento, el Valle de Uspallata y el oeste de San Rafael, con ráfagas cercanas a los 35 km/h.

Hacia la tarde-noche, el panorama volverá a cambiar. Cerca de las 19 horas se prevé el ingreso de viento sur en la zona Sur, que avanzará hacia el Norte y el Este alrededor de las 21 horas con intensidad moderada. Estas condiciones se mantendrán durante la madrugada del lunes.

Tormentas en el Gran Mendoza y el Este

La jornada comenzó mayormente despejada en gran parte de la provincia. Pero, en Malargüe se presenta mayor nubosidad, con probabilidad de lluvias débiles vinculadas a inestabilidad en alta montaña.

Para la tarde, el tiempo se volverá inestable en el oeste del Gran Mendoza y el Valle de Uco. También podrían registrarse tormentas en el Este, especialmente en Santa Rosa y La Paz.

Estas condiciones podrían extenderse hasta la 1 de la madrugada del lunes.

Nevadas y mal tiempo en alta montaña

En la cordillera se mantiene el mal tiempo, con precipitaciones más intensas desde el sector central hacia el sur.

Además, se esperan nevadas en alta montaña, con una mejora paulatina hacia la medianoche.