Alcohol al volante en Mendoza: un funcionario de Irrigación dio más del doble del límite permitido y presentó su renuncia

Un funcionario del Departamento General de Irrigación de Mendoza dio positivo en un control de alcoholemia en General Alvear, superando más del doble del límite permitido. Tras el episodio, puso su renuncia a disposición y pidió disculpas públicas.

El hecho ocurrió el jueves por la noche, durante un operativo policial.

Según confirmaron fuentes del Ministerio de Seguridad y Justicia, el funcionario conducía con 1,28 gramos de alcohol por litro de sangre, más del doble del límite permitido por la legislación vigente en Mendoza.

Al día siguiente, Villegas presentó formalmente su renuncia ante el superintendente general de Irrigación, Sergio Marinelli.

A través de un comunicado publicado en su cuenta de X, asumió la responsabilidad por lo ocurrido y pidió disculpas a la ciudadanía.

“Quiero expresar públicamente mis disculpas a toda la ciudadanía por una situación que nunca debió ocurrir”, escribió. “En un control de alcoholemia que me realizó la Policía de Mendoza, el resultado fue positivo. Asumo plenamente la responsabilidad por ese error, del cual estoy arrepentido y que sé que nada justifica mi conducta”, agregó.

También reconoció que, como funcionario público, tiene “la obligación de dar el ejemplo y cumplir con la ley, del mismo modo que se le exige a cada mendocino”.

En el mismo mensaje destacó que actualmente se realizan controles en todos los departamentos y valoró el accionar policial. “Actuaron con total profesionalismo y estricto apego a los procedimientos establecidos, demostrando que la ley se aplica de manera igualitaria, sin privilegios ni excepciones”, señaló.

Finalmente, explicó que decidió apartarse del cargo “por coherencia con estos valores y con el profundo respeto que tengo por las instituciones”, para no afectar el funcionamiento del organismo.

No es la primera vez que un dirigente político de Mendoza queda involucrado en una situación similar. En noviembre del año pasado, el concejal libertario de San Rafael, Martín Antolín, fue retenido en un control sobre la calle Arístides Villanueva. En esa ocasión, el test marcó 1,15 gramos de alcohol en sangre.