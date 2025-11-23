Alcohol al volante en Mendoza: dos heridos graves en accidentes provocados por conductores ebrios

Dos accidentes viales ocurridos durante la madrugada dejaron a un ciclista y a un peatón gravemente heridos. En ambos casos, los conductores dieron positivo en el test de alcoholemia.

Pasada la medianoche, un ciclista de 50 años resultó gravemente herido luego de ser atropellado en la Ruta Nacional 142, a pocos metros del barrio La Esperanza, en Costa de Araujo, Lavalle.

Según fuentes policiales, la víctima circulaba de norte a sur cuando fue impactada por un Volkswagen Gol Tren conducido por un hombre de 34 años.

Equipo del Servicio de Emergencias Coordinado asistió al ciclista y confirmó que presentaba múltiples traumatismos derivados del choque. Fue trasladado de urgencia al Hospital Central.

Personal de Tránsito realizó el test de alcoholemia al conductor del Gol, que arrojó 2,14 gramos por litro, más de cuatro veces el límite permitido. El hombre quedó detenido y la investigación quedó en manos de la Oficina Fiscal de Lavalle.

Guaymallén: un peatón terminó hospitalizado tras ser atropellado

Horas más tarde, otro accidente se registró en la Ruta Nacional 7, frente al boliche Aquelarre, en Guaymallén.

Automovilistas llamaron al 911 para alertar sobre un peatón que había sido atropellado por una camioneta Toyota Hilux.

Cuando la policía llegó al lugar, constató que el vehículo circulaba hacia el este cuando, por causas que aún se investigan, atropelló a un hombre de 30 años que intentaba cruzar la ruta.

El personal médico diagnosticó lesiones de moderadas a graves y trasladó al herido al Hospital Central.

El conductor de la camioneta, de 53 años, fue sometido al test de alcoholemia, que arrojó 0,68 gramos por litro, valor superior al permitido. También fue llevado a sede judicial. La Oficina Fiscal de Guaymallén quedó a cargo de las actuaciones.