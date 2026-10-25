Agua turbia en Mendoza: posibles cortes y baja presión por las tormentas

Las crecientes arrastraron agua con un alto nivel de turbiedad hasta la toma de la planta potabilizadora Luján I. La empresa pidió cuidar las reservas domiciliarias y evitar el consumo innecesario durante el fin de semana.

Aysam advirtió que las intensas precipitaciones registradas en las últimas horas podrían afectar la producción de agua potable y provocar baja presión o interrupciones del suministro en algunas zonas del Área Metropolitana de Mendoza.

Según informó la empresa, el ingreso de una creciente con un elevado nivel de turbiedad en la toma del establecimiento potabilizador Luján I puede dificultar los procesos de potabilización.

Ante esta situación, solicitaron a los usuarios hacer un uso responsable y solidario del agua potable, especialmente durante el fin de semana, para cuidar las reservas disponibles.

Las recomendaciones de Aysam para cuidar el agua

Guardar agua potable embotellada: se recomienda contar con una reserva de dos litros por persona en recipientes limpios.

se recomienda contar con una reserva de dos litros por persona en recipientes limpios. Cuidar el agua del tanque domiciliario: utilizarla con moderación durante todo el fin de semana.

utilizarla con moderación durante todo el fin de semana. Regular el caudal de las canillas: evitar dejar correr más agua de la necesaria.

evitar dejar correr más agua de la necesaria. Evitar el uso de lavarropas y lavavajillas, además de suspender el riego de jardines.

además de suspender el riego de jardines. Controlar pérdidas: r evisar canillas que gotean e inodoros con fugas.

evisar canillas que gotean e inodoros con fugas. No lavar veredas ni vehículos con manguera o hidrolavadora: Aysam recordó que esta práctica está prohibida las 24 horas, durante todo el año.

La empresa pidió colaboración para reducir el consumo mientras las condiciones en la toma de agua puedan afectar el funcionamiento de la planta potabilizadora.