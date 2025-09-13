Accidente en Uspallata: tránsito reducido en la Ruta 7 tras el vuelco de un auto

El accidente generó demoras en el tránsito a la altura de Uspallata. Todos los ocupantes del vehículo, entre ellos dos menores, fueron trasladados al hospital cercano.

Un accidente de tránsito se registró este sábado en la Ruta Nacional 7, a la altura de Uspallata, Mendoza.

El hecho tuvo lugar a unos 4 kilómetros del Área de Control Integrado (ACI), cuando un automóvil particular volcó en plena calzada.

De acuerdo con la información oficial, el vehículo tenía cuatro ocupantes de nacionalidad chilena. Tras el impacto, una mujer y dos menores fueron rápidamente trasladados al hospital local para recibir asistencia médica.

El conductor quedó atrapado dentro del rodado y fue necesario un operativo especial de rescate para liberarlo. Una vez fuera del vehículo, también fue derivado al centro de salud para su atención.

Personal policial, bomberos y servicios de emergencia trabajaron en el lugar, y las autoridades solicitaron circular con extrema precaución por la Ruta 7, ya que el tránsito se ve afectado durante varias horas por el operativo.