Ciudad de Mendoza: calles cortadas por la demolición de una ex comisaría

La demolición del edificio comenzó este sábado tras el incendio de la semana pasada y ya genera complicaciones en la circulación y cambios en el transporte público en Ciudad.

Una semana después del incendio que afectó al antiguo edificio de la ex comisaría en Ciudad de Mendoza, este sábado por la mañana comenzaron los trabajos de demolición.

La medida busca prevenir nuevos focos de fuego o posibles derrumbes que puedan comprometer la seguridad en el lugar.

Las tareas, que arrancaron cerca de las 8 horas, están a cargo de una empresa privada contratada por la Dirección General de Escuelas (DGE), con apoyo del cuartel de Bomberos Voluntarios de Ciudad y personal de la Municipalidad de Mendoza. En esta primera etapa, los trabajos se concentran en la galería norte, lindera a la Escuela Normal Tomás Godoy Cruz, con el objetivo de resguardar a la institución educativa.

Calles cortadas y cambios en el transporte público

Por el operativo, el tránsito se encuentra interrumpido en Patricias Mendocinas, desde Rivadavia hasta Montevideo.

Además, las líneas de colectivos que habitualmente circulan por esa zona fueron desviadas a la altura de calle Espejo.

Esto implica que las paradas ubicadas en Plaza Independencia no están funcionando hasta nuevo aviso.