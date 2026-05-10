Accidente en Luján de Cuyo: chocaron contra una vaca en la ruta y fueron hospitalizados por una crisis nerviosa

El accidente ocurrió durante la madrugada del domingo en la zona de El Carrizal. La pareja que viajaba en la camioneta no sufrió heridas, pero debió recibir asistencia médica tras el impacto.

Un accidente de tránsito se registró en la madrugada de este domingo en Luján de Cuyo, cuando una camioneta chocó contra un animal suelto en la ruta.

El hecho ocurrió cerca de las 2.50 horas sobre la Ruta 16, a unos 15 kilómetros al oeste de la Ruta 40, antes de llegar al centro de El Carrizal.

Según informaron fuentes policiales, un hombre de 71 años y una mujer de 69 que circulaban en una Ford EcoSport chocaron contra una vaca que estaba sobre la calzada.

Como consecuencia del impacto, el animal sufrió graves heridas y murió en el lugar.

Los ocupantes del vehículo no presentaron lesiones físicas, aunque atravesaron una crisis nerviosa producto del choque.

Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) asistió a la pareja en el lugar y luego dispuso su traslado preventivo a la Clínica Luján, donde quedaron en observación.

Además, al conductor se le practicó el test de alcoholemia, que arrojó resultado negativo.

La investigación quedó a cargo de la Oficina Fiscal de Luján de Cuyo.