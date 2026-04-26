Accidente en Alta Montaña: un motociclista fue rescatado en helicóptero y trasladado de urgencia al Hospital Central

El accidente ocurrió en Ruta 149, en el límite entre Mendoza y San Juan. La víctima, de 33 años, sufrió múltiples fracturas y debió ser evacuada en un operativo aéreo.

Un grave accidente se registró este sábado alrededor de las 17 horas en la Ruta 149, en la zona limítrofe entre las provincias de Mendoza y San Juan, donde un motociclista resultó con heridas de consideración tras protagonizar un siniestro vial.

Según informaron fuentes policiales, el hecho fue advertido por personal de seguridad que se desplazó hasta el lugar y encontró a la víctima, un hombre de 33 años identificado como G.B., tendido sobre la calzada, inconsciente y con lesiones visibles de gravedad.

En la evaluación inicial, los efectivos constataron que el motociclista presentaba fractura en la pierna derecha y en el brazo izquierdo, además de un cuadro de pérdida de conocimiento.

Debido a la complejidad del terreno y la urgencia del caso, se activó un operativo de rescate aéreo. Un helicóptero sanitario HALCÓN II arribó a la zona y realizó la evacuación del herido, quien fue trasladado de urgencia al Hospital Central para recibir atención especializada.

El estado de salud del motociclista se mantiene reservado.