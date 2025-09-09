Abren dos locales en Mendoza de una reconocida marca de ropa: jeans desde $19.900 y remeras por $8.000

Indian Market abrirá en la provincia y ocupará dos locales, uno en Palmares y otro sobre la Avenida San Martín. El minishopping ofrecerá una variedad de artículos que va desde productos para el hogar, ropa de mujer, hombre, calzados y accesorios.

Indian Market, abrirá próximamente sus puertas en Mendoza. Se trata de dos locales que se ubicarán en Palmares Open Mall y otro sobre la Avenida San Martín y si bien aún no hay fecha confirmada de apertura, ya genera amplias expectativas entre los mendocinos. Es por eso que visitamos su tienda online para darte un adelanto de qué tipo de productos vas a poder ver dentro de poco.

La reconocida marca uruguaya Indian Market, comparada en el mundo de la moda con el gigante H&M, confirmó su llegada a Mendoza con la apertura de dos locales de gran tamaño. La firma, que en los últimos meses desembarcó en Argentina, busca consolidar su plan de expansión nacional con nuevas sucursales en distintas provincias.

Fundada en Montevideo en 1955, Indian Market pertenece al grupo Chic Parisien y se ha posicionado como una de las cadenas de indumentaria más importantes de Uruguay. Su propuesta está basada en el fast fashion, con colecciones que se renuevan todas las semanas y una amplia oferta de ropa para mujer, hombre, además de calzado, accesorios, lencería y productos para el hogar.

Actualmente, la compañía cuenta con más de 50 locales en Uruguay, Paraguay y Argentina y emplea a unas 1.200 personas.

Su crecimiento se debe a la combinación de diseño, calidad y precios competitivos, con prendas de hombre, mujer, niño y también una sección dedicada a decoración y productos para el hogar.

En la sección de mujer se pueden encontrar camisas que van desde los $15.900 en adelante. Pantalones de jeans desde $19.900 y remeras desde los $7.900.

En la sección de hombres se pueden encontrar remeras desde los $9.900 y pantalones que cuestan aproximadamente desde $35.900.

Dónde estarán ubicados las tiendas de Indian en Mendoza

Aunque la marca todavía no confirmó una fecha oficial de apertura, trascendió que uno de los locales funcionará en Palmares Open Mall, en Godoy Cruz, uno de los shoppings más importantes de la provincia. El segundo espacio se ubicaría en avenida San Martín, en pleno centro de Mendoza, aunque la dirección exacta aún no fue oficializada.