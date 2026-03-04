Abel Pintos regresa para la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026: “Es un privilegio volver a ser parte”

El cantante se presentará en la segunda noche de la Fiesta Nacional de la Vendimia y compartió su emoción por regresar a Mendoza. Además, lanzará su nueva canción “Todo de mí”, un tema atravesado por una reflexión personal sobre los sueños y los procesos.

La cuenta regresiva para la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 ya comenzó y uno de los nombres más esperados de esta edición es el de Abel Pintos, quien volverá a subirse a un escenario mendocino en el marco de los festejos más importantes de la provincia.

El cantante expresó su emoción por ser parte nuevamente de la celebración. “Es mi segunda oportunidad de poder presentarme en esta fiesta. Entiendo perfectamente lo que significa para el mendocino y todo lo que simboliza. Es un privilegio”, aseguró.

Pintos recordó que durante años recorrió la provincia participando en vendimias departamentales y festivales. “Conozco muy bien Mendoza. He hecho muchísimos amigos acá y le tengo un cariño enorme”, señaló. Aunque este verano visitó con mayor frecuencia Córdoba, destacó que la temporada festivalera lo ha llevado históricamente por provincias como Salta, Tucumán y, por supuesto, Mendoza.

El artista se presentará el martes 10, en la segunda noche de los festejos vendimiales. Según contó, cuando recibió nuevamente la invitación sintió la misma emoción que la primera vez. “Volví a sentir esa alegría profunda. Y así voy a dar el concierto”, afirmó.

La fecha coincide además con un momento especial en su carrera: el lanzamiento de su nueva canción, “Todo de mí”, que estará disponible en todas las plataformas digitales.

Sobre su nuevo tema, Pintos explicó que se trata de una canción atravesada por una reflexión personal que lo acompaña desde hace años. “Decidí comunicar el balance que fui sacando con el paso del tiempo entre lo soñado y lo manifestado”, detalló. Y agregó: “Cuando uno desea algo, no alcanza solo con imaginarlo. Hay que respetar los procesos y hacer la parte que a uno le corresponde para que eso se vuelva realidad”.

El cantante explicó que para él las canciones nacen como una necesidad íntima. “Yo necesito decir mis cosas. Encontré en la música la forma de hacerlo. Después, la magia es que eso termina significando algo en la vida de alguien más”, sostuvo.

Sobre el cariño incondicional de sus seguidores, el artista fue sincero. “No estoy seguro de que siempre haya sabido manejar esa energía. Es lógico que el ego se vea afectado. Pero hoy me siento en paz porque lo acepté”, reconoció.

También recordó que de niño solo soñaba con cantar. “Yo lo único que quería era cantar todo el día. No sabía si iba a vivir de la música, no sabía si era un trabajo. No me importaba. Solo quería cantar”, contó.

También explicó acerca de que su mirada sobre lo “manifestado” tiene más que ver con su vida personal y familiar. “Con Mora trabajamos mucho todos los días para construir nuestra familia. Eso es parte de lo que para mí significa manifestar”, expresó.

Con la expectativa en aumento, el regreso de Abel Pintos a la Vendimia 2026 promete ser uno de los momentos más convocantes de la celebración. El artista invitó al público a escuchar su nuevo lanzamiento y anticipó un show atravesado por la emoción.

“Nos vemos el martes. Gracias otra vez por esta invitación”, cerró.