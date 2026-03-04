Reinas De Todo Corazón 2026: una por una, las candidatas y las instituciones solidarias que representan

Como todos los años y en el marco de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026, las 18 candidatas departamentales eligieron una institución social de su comunidad para acompañar y visibilizar su trabajo, en una campaña que busca fortalecer la ayuda solidaria en toda Mendoza.

En la recta final hacia la Fiesta Nacional de la Vendimia, las candidatas a reina participaron de una jornada solidaria en la peatonal de Mendoza, donde presentaron las instituciones que acompañarán este año a través de la campaña “Reinas de Todo Corazón”, una iniciativa que ya se convirtió en un clásico vendimial y que articula acciones con la Fundación De Todo Corazón.

La propuesta es clara: cada candidata elige una organización de su departamento y encabeza una colecta para cubrir necesidades concretas. Este año, las historias y los proyectos muestran una fuerte impronta social.

San Martín

Lucía Valentina Rosalez representa al Espacio Comunitario Raíces en Movimiento, coordinado por Patricia Delgado, en San Martín.

Se trata de un espacio que trabaja en contención social y comunitaria, acompañando a familias en situación de vulnerabilidad y promoviendo actividades de integración.

Godoy Cruz

Rocío Arenas eligió la Asociación de Equinoterapia Griselda Gil, en Godoy Cruz.

La institución desarrolla terapias asistidas con caballos destinadas a niños, jóvenes y adultos con discapacidad, ofreciendo una alternativa complementaria que apunta al desarrollo físico y emocional.

Junín

Mara Valentina Lizana Muñoz acompaña a NEJ (Niños Especiales Junín), organización que trabaja con personas con discapacidad en Junín.

El espacio brinda contención, talleres y actividades de integración, cumpliendo un rol clave para muchas familias del departamento.

La Paz

Ana Laura Roza representa a la Escuela de Equinoterapia “Brillarán sus Huellas”, dirigida por Néstor Giménez, en La Paz.

La institución promueve la inclusión a través de terapias ecuestres y necesita fortalecer su infraestructura para ampliar la atención.

Tunuyán

Agustina Giacomelli acompaña a la Escuela 4-431 Clotilde de Ciber, bajo la dirección de Carina Romanini, en Tunuyán.

La escuela cumple un rol fundamental en la comunidad educativa y requiere apoyo para mejorar sus condiciones edilicias y materiales.

General Alvear

Mariana Belén Cuccatto eligió la Fundación Peumayen – Co “Lugar soñado de agua”, coordinada por Ariel Pellegrina, en General Alvear.

La fundación impulsa el proyecto de natación inclusiva conocido como “Tiburones”, destinado a personas con y sin discapacidad, promoviendo el deporte como herramienta terapéutica e integradora.

Ciudad de Mendoza

María Celeste Sanmartino representa a A.P.A.N.D.O., Asociación de Padres de Niños con Síndrome de Down, presidida por Luca Catalani, en la Ciudad de Mendoza.

La institución trabaja desde hace más de cuatro décadas brindando acompañamiento interdisciplinario, apoyo pedagógico y contención a familias.

Las Heras

Chiara Baciocchi acompaña al Merendero Nadine Roca Mía Belén, en Las Heras.

El espacio ofrece asistencia alimentaria y contención a niños y adolescentes, siendo un punto de apoyo fundamental en el barrio donde funciona.

San Rafael

Azul Antolínez eligió el Asilo Hogar Las Mercedes, presidido por Pablo Campi, en San Rafael.

La institución alberga a adultos mayores, tiene 50 abuelos de los cuales 30 están en situación de calles. Sin su ayuda no tendría quien los acobijar y requiere apoyo constante para el sostenimiento diario y mejoras en su infraestructura.

San Carlos

Virginia Milagros Gómez Coronel representa a la Liga de Lucha Contra el Cáncer, a cargo de Elsa Baiogorria, en San Carlos.

La organización asiste a pacientes oncológicos y sus familias, ofreciendo contención, acompañamiento y asistencia con insumos médicos.

Rivadavia

Brunela Julián Beretta acompaña a la Escuela 1-058 Heriberto Baeza, dirigida por Marisa Estrella, en Rivadavia.

El establecimiento educativo necesita apoyo para mejorar recursos y condiciones de enseñanza.

Maipú

Julieta Crespi eligió COREMAI, institución coordinada por Brisa Carbajal en Maipú.

La organización trabaja en asistencia y acompañamiento social dentro del departamento. La Comisión de Reinas de Maipú asiste a los comoderes comunitarios de todo el departamento.

Lavalle

Micaela Canselmo representa al Club Social y Deportivo La Pega, presidido por Hernán Canselmo, en Lavalle.

El club cumple una función social y deportiva clave, ofreciendo contención y actividades recreativas a niños y jóvenes.

Tupungato

Micaela Galdame acompaña al Merendero Carita de Ángel, coordinado por Jesica Sabatini, en Tupungato.

El espacio brinda asistencia alimentaria y acompañamiento a niños y preadolescentes del departamento.

Luján de Cuyo

Javiera Bravo eligió ADAS, organización a cargo de Graciela Balmaceda, en Luján de Cuyo.

La institución desarrolla tareas de asistencia y apoyo social que apoya a los centros de salud de Luján

Guaymallén

Victoria Segura representa a Corazones Solidarios, coordinada por Claudia, en Guaymallén.

La organización trabaja con adultos mayores, personas con discapacidad y familias que requieren acompañamiento.

Santa Rosa

Malena Agustina Demateis acompaña al Club Social y Deportivo California del Este, presidido por Pedro Salazar, en Santa Rosa.

El club cumple un rol social y deportivo, generando espacios de encuentro y contención para niños y jóvenes.

Malargüe

Lourdes Priscila Arroyo eligió AMED (Agrupación Malargüina de Educación en Diabetes), cuya referente es Tati Valdés, en Malargüe.

La agrupación trabaja en la concientización sobre diabetes, capacitación en escuelas y acompañamiento a niños, jóvenes y adultos que conviven con la enfermedad.

El programa, Reinas De Todo Corazón ya lleva 16 años de trayectoria, se ha consolidado como un puente entre las organizaciones sociales y la comunidad.

Sigifredo Alonso, presidente de la Fundación De Todo Corazón, durante la presentación destacó: “Hace 16 años que De Todo Corazón acompaña con esta propuesta. Este año 288 instituciones se han visto beneficiadas. Mendoza es solidaria, totalmente solidaria”.

La dinámica es clara: cada reina elige una institución de su departamento, lo que permite llegar a los 18 departamentos de la provincia con un trabajo territorial concreto.

Silvina Alonso, vicepresidenta de la Fundación, explicó: “Nosotros les damos este espacio a cada reina para que elija su institución. Es una manera de acercarnos a los 18 departamentos. Son como 18 misiones nuevas cada año y 18 oportunidades para que los mendocinos puedan ayudar”.

Claudia Molina, coordinadora, remarcó que el trabajo es colectivo: “Nos necesitamos todos entre todos, si no, no sería posible”.