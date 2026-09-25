A un mes del accidente que terminó con la vida de Luciana Báez, su familia marchará para pedir justicia

La movilización será este lunes 28 de septiembre y partirá a las 19.30 desde la Legislatura de Mendoza hasta la esquina de Colón y Perú, donde ocurrió el choque. La familia de la joven de 22 años busca mantener visible su reclamo mientras la causa judicial continúa en investigación.

A un mes del fatal accidente en calle Colón y Avenida Perú, la familia de Luciana Celeste Báez volverá a las calles para pedir justicia y mantener presente el recuerdo de la joven, que murió luego del choque ocurrido en pleno centro de Mendoza. Luciana tenía 22 años. En el mismo accidente, su novio, Gonzalo Parlavecchio, sufrió graves heridas y continúa con un proceso de recuperación.

La familia y amigos de la joven realizarán una marcha este lunes 28 de septiembre a las 19.30. La concentración comenzará en la Legislatura de Mendoza y desde allí se movilizarán hasta el lugar donde ocurrió el accidente.

La intención de sus familiares es finalizar la marcha en la esquina de Colón y Perú, donde planean encender una vela como símbolo de memoria y pedido de justicia.

La marcha para recordar a Luciana y pedir justicia

Susana, la mamá de Luciana, explicó que la movilización busca mantener visible el reclamo de la familia cuando se cumple un mes de la muerte de la joven. “La marcha es para continuar visibilizando nuestro pedido y recordar a quien corresponda que no olvidamos”.

La familia también expresó su preocupación por el avance de la investigación y por la situación procesal del conductor involucrado en el choque. Según explicó Susana, la causa continúa en proceso y próximamente se realizará una nueva audiencia.

Susana indicó que aún no tienen novedades respecto al celular de Luciana que desapareció en el accidente, si bien hay una denuncia formal en la fiscalía, no han tenido novedades de cómo va la investigación al respecto.

Cómo continúa la investigación por el accidente

Por el choque ocurrido en Colón y Avenida Perú, Héctor Octavio Barroso Gallegos, de 21 años, permanece imputado por homicidio culposo agravado, lesiones graves culposas agravadas y lesiones leves culposas.

La investigación deberá establecer las circunstancias en las que ocurrió el siniestro y determinar las responsabilidades correspondientes.

Mientras tanto, la defensa habría planteado como una de las hipótesis una posible falla en los frenos del vehículo. Esta posibilidad también generó un intercambio de opiniones entre allegados al joven y familiares de Luciana en redes sociales.

Susana cuestionó esa hipótesis y planteó sus dudas respecto de la decisión de circular a alta velocidad si el vehículo presentaba problemas mecánicos. “Si vos tenés un auto al cual le fallan los frenos, ¿vas a transitar a alta velocidad en él?”, cuestionó la madre de Luciana.

La mujer también sostuvo que una situación de esas características podría haber provocado consecuencias aún mayores, debido a la circulación de vehículos y peatones en esa zona del centro mendocino.

Cómo sigue Gonzalo, el novio de Luciana

Además de atravesar el duelo por la muerte de Luciana, la familia mantiene un contacto cercano con Gonzalo Parlavecchio, quien sobrevivió al accidente pero sufrió múltiples heridas y fracturas.

El joven continúa su recuperación en su casa después de haber sido sometido a una intervención quirúrgica en la cadera. Según contó Susana, Gonzalo atraviesa un proceso de recuperación física complejo y necesita recuperar progresivamente su movilidad.

La familia también destacó el fuerte impacto emocional que tuvo el accidente sobre el joven. De acuerdo con el relato de su entorno, continúa afectado por lo ocurrido y presenta dificultades para recordar algunos momentos del siniestro. “Está atravesando, con 24 años, por el peor momento de su vida”, expresó Susana.