¿A qué hora podría llover este martes?

Contingencias Climáticas señaló que este martes luego del Zonda y el calor, podría llover durante la noche.

El departamento de Contingencias Climáticas de Mendoza informó que este martes se vivirá una jornada agobiante con mucho calor y la presencia de viento Zonda que, sin dudas, afectará a la elevada temperatura que se sentirá en el llano. Por la noche, ese agobio disminuiría con la presencia de la lluvia

¿Cómo estará este martes 25-11-2025?

Este martes estará caluroso y algo nublado, zonda en precordillera. Tormentas hacia la noche. Precipitaciones en cordillera.

Máxima: 37°C | Mínima: 19°C

¿Qué pasa el miércoles 26-11-2025?

El miércoles estará caluroso con nubosidad variable, lluvias y tormentas con granizo, vientos moderados a algo fuertes del sector sur hacia la noche. Precipitaciones en cordillera.

Máxima: 37°C | Mínima: 20°C

¿Cómo estará este jueves 27-11-2025?

Este jueves estará parcialmente nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Parcial nublado en cordillera.

Máxima: 34°C | Mínima: 20°C

¿Qué pasa el viernes 28-11-2025?

El viernes estará algo nublado con leve descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Tormentas aisladas. Precipitaciones en cordillera.

Máxima: 33°C | Mínima: 18°C

Sábado 29-11-2025

Inestable con nubosidad variable y poco cambio de la temperatura, lluvias y tormentas. Zonda en Malargue.

Máxima: 32°C | Mínima: 18°C

Domingo 30-11-2025

Inestable con nubosidad variable y poco cambio de la temperatura. Tormentas severas.

Máxima: 28°C | Mínima: 16°C

Lunes 01-12-2025

Poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste.

Máxima: 30°C | Mínima: 15°C