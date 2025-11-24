Zonda, Alerta Amarilla por calor y tormentas con granizo: lo que se viene en Mendoza este martes ¿qué pasa en tu zona?

Defensa Civil Mendoza señaló que a partir de este mares 25 tendremos la presencia de viento Zonda. Esto mantendrá la temperatura muy alta lo que significa una Alerta Amarilla por el calor para la provincia. Además, podría haber tormentas con granizo. Todo lo que tenes que saber, en esta nota.

Este martes se viene un combo meteorológico para la provincia: Zonda, mucho calor y la posibilidad de tormentas con granizo. Estos fenómenos si bien se puede dar en toda la provincia, sobre todo el calor extremo, se vivenciarán principalmente en el Sur de la provincia y el Valle de Uco.

El Zonda, bajaría aproximadamenete a las 16 y afectaría principalmente al Sur de la provincia, el Valle de Uco y también el Gran Mendoza. En tanto, la Alerta Amarilla por calor, está pronosticada para toda la provincia con una máxima que superaría los 36 grados. Las tormentas, en tanto se daría en el oeste del Valle de Uco, del Gran Mendoza, San Rafael y en Malargüe.

¿Qué pasa con el Zonda del martes?

Este martes el viento comenzará desde las 11 con una circulación leve del norte. Será desde las 11:00 hasta las 20:00 y abarcando toda la provincia. Se espera viento Zonda leve desde las 16:00 hasta aproximadamente las 23:00 en Malargüe, el Valle de Uco y zona de San Rafael, con posibles extensiones hacia el Gran Mendoza. Las velocidades promedio serían cercanas a los 30 kilómetros por hora.

Esta situación continuaría el miércoles con viento leve del norte desde las 11:00 hasta las 17:00. Luego, habrá viento Zonda leve en la precordillera, afectando Malargüe, zona Sur y Valle de Uspallata, entre las 14:00 hs. y las 20:00. Luego, ingreso de viento sur significativo asociado a tormentas, con ráfagas entre 45 y 50 kilómetros por hora desde las 16:00 en el Sur, alcanzando zona Norte y Este entre las 18:00 y 19:00, extendiéndose hasta las 22:00.

Alerta Amarilla por el calor extremo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) también emitió una Alerta Amarillo por calor extremo. Si bien este lunes, afectó a la Zona Este, para el martes se espera que se amplíe para toda la provincia. Para este martes y miércoles, se esperan temperaturas de 37 grados centígrados.

Una Alerta Amarilla, significa que el calor puede tener un efecto leve a moderado en la salud. De hecho, puede ser peligroso, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.

Martes y miércoles: se espera tormentas con granizo

Como si este martes no tuviese todos los condimentos, se espera además, la posibilidad de tormentas con posible caída de granizo. El departamento de Defensa Civil explicó que este martes estará seminublado durante la mañana en Valle de Uco y zona Sur. Desde las 14:00, inicio de convección en el Oeste del Valle de Uco, Oeste del Gran Mendoza y Oeste de San Rafael, extendiéndose a Malargüe durante la tarde. Tormentas con lluvias y posibilidad de caída de granizo. Esta inestabilidad se mantendrá hasta alrededor de la 01:00 del miércoles.

En Alta Montaña habrá cielo seminublado en la zona Sur. Desde las 15:00 mal tiempo con precipitaciones moderadas en la parte Norte y Central.

El miércoles habrá cielo seminublado en toda la provincia durante la mañana. A partir de las 14:00, inicio de convección en el Oeste del Gran Mendoza y Malargüe, extendiéndose rápidamente hacia el Sur y luego al resto del llano. Tormentas fuertes y generalizadas, con alta probabilidad de caída de granizo en algunas celdas, especialmente en el Sur provincial. Las tormentas se mantendrán hasta la medianoche o 01:00 del día siguiente.

Alta Montaña: Cielo seminublado, sin precipitaciones.