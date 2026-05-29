¿Conocés los convocados de Argentina para el Mundial? uno por uno los 26 jugadores

La selección argentina ya tiene a sus 26 convocados para el Mundial 2026: con Lionel Messi como bandera en su sexta Copa del Mundo, Lionel Scaloni apuesta por una base campeona, algunas sorpresas y ausencias de peso para defender el título en Norteamérica.

El entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, confirmó este viernes la lista definitiva de 26 convocados para disputar el Mundial 2026, que se celebrará de manera conjunta en México, Estados Unidos y Canadá. La nómina fue presentada mediante un video institucional difundido en redes sociales y marca el inicio de la ilusión albiceleste por defender el título conseguido en Qatar 2022.

El seleccionado argentino llegará a la Copa del Mundo con el antecedente de un exitoso ciclo encabezado por Scaloni, quien conquistó dos ediciones de la Copa América, la Finalissima y la histórica consagración en el Mundial de Qatar tras vencer a Francia en la final.

Uno de los focos principales de la convocatoria está puesto en Lionel Messi, quien disputará su sexta Copa del Mundo a los 38 años. El capitán argentino, actualmente en el Inter Miami, ya formó parte de los mundiales de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. El rosarino llegará a la cita mundialista con números históricos: 116 goles y 61 asistencias en 198 partidos con la camiseta albiceleste.

Entre las novedades de la lista aparece una ausencia de peso: Marcos Acuña quedó afuera de la convocatoria debido a problemas físicos sufridos en las últimas semanas con River Plate. En su lugar ingresó Facundo Medina, defensor del Olympique de Marsella, quien puede desempeñarse tanto como marcador central como lateral izquierdo.

Además, el entrenador apostó por la versatilidad de Valentín Barco, quien tuvo continuidad en el Racing de Estrasburgo, y mantuvo en defensa a futbolistas como Leonardo Balerdi y Lisandro Martínez. En contrapartida, Marcos Senesi quedó fuera del plantel definitivo.

Otro de los recortes resonantes fue el de Franco Mastantuono, reciente incorporación del Real Madrid, y el de Emiliano Buendía, quien venía de una destacada temporada con el Aston Villa. En cambio, Giovani Lo Celso logró meterse en la convocatoria luego de clasificar a la Champions League con el Real Betis.

Entre las apuestas jóvenes sobresale la presencia de Nico Paz, una de las grandes revelaciones de las últimas convocatorias, mientras que en ataque se consolidó la presencia de Thiago Almada, quien buscará tener un rol más importante que el que tuvo en Qatar 2022.

La delantera estará liderada por Julián Álvarez y Lautaro Martínez, con la incorporación de José Manuel López, delantero de Palmeiras, como tercera alternativa en el centro del ataque.

De los campeones del mundo en Qatar 2022, repetirán presencia nombres clave como Emiliano Martínez, Cristian Romero, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Leandro Paredes y Nicolás Otamendi, entre otros, con el objetivo de revalidar la corona.

Sin embargo, no todo es tranquilidad para el cuerpo técnico. Algunos futbolistas llegarán al Mundial entre algodones debido a molestias físicas, entre ellos Messi, el “Dibu” Martínez, Romero, Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Nico Paz y Nicolás González.

Argentina debutará el próximo 16 de junio frente a Selección de Argelia y Scaloni aún tendrá margen para realizar modificaciones en la nómina en caso de surgir algún inconveniente físico antes del estreno mundialista.