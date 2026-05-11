Hot Sale 2026: televisores de 50 pulgadas desde $453.619 y cuotas sin interés para mirar el Mundial

El evento de descuentos online ya comenzó en Argentina y los Smart TV se convirtieron en uno de los productos más buscados. Cómo evitar posibles estafas y falsas promociones.

El Hot Sale 2026 ya está en marcha en Argentina y miles de consumidores aprovechan las ofertas para adelantar compras tecnológicas de cara al próximo Mundial de fútbol. La nueva edición del evento de comercio electrónico, organizada por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), se extenderá desde el 11 hasta el 13 de mayo y cuenta con la participación de más de 800 marcas de todo el país. Entre los productos más buscados aparecen los televisores, con descuentos que en algunos casos superan el 50% y opciones de pagarlo en cuotas sin interés.

Hot Sale: cómo comprar un televisor barato y en cuotas sin interés

Con la llegada del Mundial cada vez más cerca, muchos argentinos comenzaron a renovar sus equipos para disfrutar de los partidos con mejor calidad de imagen y sonido. Por eso, los Smart TV de 50 pulgadas se posicionaron entre los artículos más demandados durante las primeras horas del Hot Sale.

Para comparar ofertas podés ingresar a la página oficial del Hot Sale, ponés en el buscador “Smart tv” y ves la oferta de diferentes lugares. Por ejemplo, se pueden conseguir televisores de 50 pulgas desde $453.619, pero en un solo pago, ya que si se quiere pagar en cuotas se agrega un interés.

Sin embargo, quienes prefieren financiar la compra también tienen alternativas en cuotas: algunas cadenas ofrecen modelos de 50 pulgadas en hasta 9 cuotas sin interés de aproximadamente $66.667, alcanzando un valor total cercano a los $599.999.

Las promociones varían según la tienda, el medio de pago y la financiación elegida.

Cómo comparar precios y evitar falsas ofertas

Especialistas en defens del consumidor recomendaron revisar cuidadosamente las promociones antes de concretar una compra online. Para eso, aconsejan ingresar primero al sitio oficial del Hot Sale y comparar precios entre distintas plataformas.

Además, remarcaron la importancia de verificar si el descuento es real. Muchos consumidores aseguraron haber detectado aumentos previos al evento o diferencias mínimas entre el precio original y el promocional. “Hay que mirar cuánto valía el producto días antes y comprobar si realmente bajó”, explicaron desde Defensa del Consumidor.

Las claves para comprar seguro durante el Hot Sale 2026

Desde los organismos de defensa del consumidor difundieron una serie de recomendaciones para evitar estafas y compras impulsivas durante el evento online: