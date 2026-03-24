A 50 años del golpe de 1976: “El Estado no puede secuestrar, torturar, matar ni desaparecer personas”

Se cumplen 50 años del golpe de Estado de 1976. El historiador Armando López repasa qué pasaba en el país y cómo actuó el Estado durante la dictadura.

Este 24 de marzo se cumplen 50 años del golpe de Estado de 1976, el último quiebre institucional en la Argentina y el más violento de su historia reciente. La fecha marca el inicio de la última dictadura militar, un período que dejó consecuencias profundas en distintos niveles.

El historiador Armando López analizó el contexto y el impacto de aquel momento. “El golpe del 76 fue el sexto golpe en la Argentina durante el siglo XX, pero fue el más nefasto y atroz”, señaló.

Explicó, la diferencia de otros golpes, “las consecuencias fueron muy graves en el aspecto humano y también en lo económico”.

Uno de los aspectos centrales de ese período fue la forma en que actuó el Estado. “Ahí empieza lo que se llama terrorismo de Estado, que está mal desde todo punto de vista”, sostuvo. “El Estado no puede secuestrar, torturar, matar ni desaparecer personas. Tiene que actuar dentro de la ley”, agregó. En esa línea, advirtió: “Cuando el Estado empieza a ejercer el terrorismo, se convierte en más delincuente que la delincuencia que dice combatir”.

A 50 años del golpe, la fecha sigue siendo una referencia en la historia argentina. Para López, el eje está en la memoria. “No tiene que suceder nunca más”, resumió. También subrayó la importancia de transmitir estos hechos a las nuevas generaciones: “Hay que explicarles a los más jóvenes qué pasó y por qué pasó”.

Además, cuestionó las salidas por fuera de la ley: “La delincuencia se combate con herramientas legales, no siendo más delincuente que lo que se dice combatir”.

También dejó un mensaje para los más jóvenes: “Hay que ir a las fuentes, a los libros. TikTok no te puede explicar la historia”.

“Videla tuvo un juicio, tuvo defensa y murió preso. Eso lo permite la democracia”, señaló. Y concluyó: “El peor gobierno democrático es mejor que cualquier dictadura”.

Vecinos recuerdan cómo vivieron esa época

“Fue algo muy triste, mucha gente desapareció injustamente”, contó una mujer. Y agregó: “En ese momento no se hablaba mucho, había miedo”.

Otro vecino recordó: “Fue una etapa bastante dura, murió mucha gente inocente”.

Un tercer testimonio señaló: “Era vivir con temor. No sabías lo que pasaba, había muchos rumores”.

También hubo quienes hicieron referencia al contexto previo: “El país ya venía mal, había muchos problemas, pero lo que vino después fue peor”.

Actos por el 24 de marzo en Mendoza

En el marco del aniversario, en Mendoza, la marcha principal está prevista para las 18 horas, desde Garibaldi y San Martín hasta Casa de Gobierno. También se desarrollan actividades en distintos espacios de memoria y municipios.