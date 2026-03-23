Luto nacional: murió la “Abuela Lalala”, el símbolo popular del Mundial de Qatar 2022

La fanática de 79 años falleció tras una descompensación cardíaca y su partida generó una ola de tristeza. Vecinos de Liniers la recordaron como la mujer que transformó su casa en un punto de encuentro durante los festejos mundialistas, mientras la Selección Argentina alcanzaba la gloria.

La noticia del fallecimiento de Cristina Mariscotti, más conocida como la “Abuela Lalala”, generó una fuerte conmoción entre los hinchas argentinos. La mujer de 79 años se convirtió en un ícono durante el Mundial de Qatar 2022, cuando un grupo de jóvenes la filmó en su barrio de Liniers cantando y alentando a la Selección. Ese video se viralizó y la transformó en un símbolo de la alegría popular que acompañó a la Scaloneta en su camino hacia el título mundial.

Cristina era fanática de Boca Juniors y admiradora de Lionel Messi. Su espontaneidad y entusiasmo la llevaron a ser reconocida en todo el país. La escena en la que aparece envuelta en la bandera argentina y rodeada de jóvenes que coreaban “¡Abuela, lalalalalá!” se convirtió en uno de los momentos más recordados de la fiesta mundialista.

Durante aquellos días, su casa en Liniers se transformó en un punto de encuentro para hinchas que querían compartir la pasión y cantar junto a ella. Vecinos y fanáticos destacaron su sencillez y el cariño que transmitía. “Cristina era la alegría del barrio, siempre lista para alentar con una sonrisa”, recordó una vecina en declaraciones a medios locales.

La “Abuela Lalala” había recibido incluso la invitación para viajar a Qatar y presenciar la final, pero su delicado estado de salud le impidió hacerlo. A comienzos de marzo de 2026 sufrió una insuficiencia cardíaca y fue internada en el Hospital Santojanni. Finalmente, su familia confirmó su fallecimiento, lo que provocó una ola de mensajes de despedida en redes sociales.

La noticia fue replicada por distintos medios nacionales y generó un profundo pesar entre los hinchas. En Twitter y Facebook, miles de usuarios compartieron videos y fotos de sus festejos, recordándola como un símbolo de la pasión argentina. “Se convirtió en parte de nuestra historia mundialista”, escribió un usuario, reflejando el sentimiento colectivo.

El legado de Cristina Mariscotti quedará ligado para siempre al fervor argentino en el Mundial de Qatar 2022. Su imagen, envuelta en la bandera y rodeada de jóvenes, será recordada como un emblema de la alegría compartida y de la pasión que une a generaciones en torno al fútbol.