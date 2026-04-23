Mendoza: habrá cortes de luz en 7 departamentos este viernes 24 de abril

Edemsa realizará tareas de mantenimietno en Ciudad, Guaymallén, Maipú, Tupungato, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.

Edemsa informó que este viernes 24 de abril se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Ciudad, Guaymallén, Maipú, Tupungato, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este viernes 24 de abril

Los cortes de luz para este viernes 24 de abril:

Ciudad

Entre calles Avelino Maure, Coronel Rodríguez, Tiburcio Benegas, Juan de Dios Videla y Paso de Los Andes. De 9.00 a 13.00 h.

Guaymallén

En calle Félix Suárez, entre Proyectada G156 y Fourcade. En el barrio Costa Esperanza II y zonas aledañas; Bermejo. De 9.30 a 13.30 h.

Maipú

En calle Mitre, entre Nueva Mayorga y Molina. En calles Castro Barros y Crucero General Belgrano, hacia el norte de Mitre y adyacencias; Coquimbito. De 8.30 a 12.30 h.

Entre calles Bruno Morón, Urquiza, Carril Gómez y Vila. En calle Bruno Morón, hacia el oeste de Urquiza. En el Carril Gómez, entre calles Cirilo Torán y Urquiza. En calle Urquiza, entre Pedro del Castillo y Carril Gómez. En calle Julio Argentino Roca, entre Fernández Peláez y Nueva Mayorga. En calles Arancibia, Rodríguez, Las Heras, Fernández Peláez y áreas adyacentes; Coquimbito. De 9.00 a 13.00 h.

En calle Olascoaga, entre Buenos Aires y Humberto Primo. En calle Humberto Primo, entre Víctor Hugo y Reconquista. En calle Reconquista, hacia el norte de Humberto Primo. En calle Las Carpas, entre Humberto Primo y 9 de Julio. En el barrio Obreros Rurales y zonas aledañas; La Primavera. De 9.30 a 13.30 h.

Tupungato

En calle N°8, entre calles “C” y El Álamo; Cordón del Plata. De 14.30 a 18.30 h.

Entre calles San Lorenzo, Asistente Ubillas, Las Heras y Almirante Brown. De 9.15 a 13.15 h.

Tunuyán

En la Ruta Provincial N°92 (Las Rosas), entre calles Reina y Bombal Sur. En el callejón Ruano y en calle Reina; Colonia Las Rosas. De 9.30 a 13.30 h.

San Carlos

En calle Derinovsky, entre Finca Papes y Ruta Nacional N°40; El Cepillo. De 9.00 a 13.00 h.

San Rafael