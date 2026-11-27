Los procedimientos se realizaron en La Gloria y Luz y Fuerza, en Godoy Cruz, por dos ataques a tiros ocurridos el 15 de noviembre. Cuatro hombres fueron detenidos. La investigación continúa con otros sospechosos buscados por la Justicia.

La Policía de Mendoza desplegó este viernes un amplio operativo en Godoy Cruz, con allanamientos simultáneos en los barrios La Gloria y Luz y Fuerza, en el marco de distintas investigaciones por abusos de arma y homicidios en grado de tentativa. Cuatro hombres quedaron detenidos y fueron puestos a disposición de la Justicia.

Los procedimientos fueron el resultado de una investigación que permitió reunir distintos expedientes y vincular a los sospechosos con hechos de violencia armada ocurridos en el barrio La Gloria. En total se realizaron 19 allanamientos.

La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, supervisó el operativo junto con la fiscal de Homicidios Claudia Ríos y destacó el trabajo investigativo previo que permitió identificar y localizar a los sospechosos.

“Tiene que ver con investigaciones donde hemos reunido distintos expedientes. Están todas estas balaceras contenidas también aquí en esta investigación”, explicó Rus durante el procedimiento.

La funcionaria señaló además que los cuatro principales sospechosos detenidos tienen antecedentes y remarcó que los resultados del operativo todavía eran parciales, ya que durante los allanamientos también se produjeron otras detenciones y aprehensiones por diferentes situaciones detectadas por los policías.

La investigación está vinculada con dos hechos de violencia armada ocurridos el 15 de noviembre en el barrio La Gloria. Ambos sucedieron durante la misma jornada y en uno de los episodios una persona resultó herida.

De acuerdo con lo explicado por la fiscal Ríos, en uno de los ataques se utilizó una pistola calibre 9 milímetros, mientras que en el otro se habría utilizado un arma calibre 11,25.

Las dos causas fueron encuadradas como homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa. A partir de las tareas investigativas, los investigadores lograron establecer vínculos entre los sospechosos y ambos episodios.

Los allanamientos permitieron detener a tres hombres señalados como presuntos participantes de estos hechos. A ellos se sumó un cuarto sospechoso, que había sido detenido el jueves en el aeropuerto cuando intentaba salir del país rumbo a Perú.

“En el día de ayer se aprehendió a una persona que tenía un pedido de captura. Estaba en el aeropuerto por viajar al país de Perú”, explicó Ríos.

La fiscal indicó además que los cuatro hombres serían imputados durante este viernes.

Durante los allanamientos también se detectaron otras situaciones que terminaron en nuevas aprehensiones.

Uno de los casos ocurrió cuando un hombre proporcionó a los efectivos un número de DNI que no correspondía con su identidad. La Policía utilizó el sistema biométrico y pudo comprobar quién era realmente, además de detectar que existía una irregularidad. La persona quedó aprehendida y su situación quedó a disposición de la Justicia.

Rus explicó que este tipo de situaciones también forman parte de los resultados que se obtienen durante los operativos y aclaró que la cantidad final de detenidos y aprehendidos se conocerá una vez que concluya el procedimiento y se terminen de revisar todas las actuaciones.

El procedimiento realizado este viernes en Godoy Cruz es el número 89 de esta modalidad de intervención policial, implementada por el Ministerio de Seguridad y Justicia desde abril de 2024.

Según los datos difundidos por la cartera, hasta antes del operativo de este viernes, la estrategia acumulaba 815 personas detenidas y aprehendidas.

Rus precisó que aproximadamente el 30% de esas personas quedó imputado, es decir, que la Justicia encontró elementos suficientes para vincularlas con una investigación penal. Dentro de ese grupo, alrededor del 40% recibió una condena.

La ministra sostuvo que la continuidad de estos operativos busca intervenir sobre grupos y personas vinculadas con hechos violentos a partir de investigaciones que permiten concentrar distintas causas y avanzar sobre los sospechosos identificados.

En el caso de La Gloria y Luz y Fuerza, la investigación continúa mientras la Justicia define la situación procesal de los cuatro detenidos y avanza sobre otros pedidos de captura pendientes.