Úrsula Corberó y el Chino Darín mostraron por primera vez a su hijo Dante

La actriz española y el actor argentino compartieron en redes sociales la primera imagen de su primer bebé, nacido en Barcelona el pasado 9 de febrero. La pareja había mantenido el embarazo con gran discreción, por lo que la presentación oficial se convirtió en un acontecimiento muy esperado.

La actriz española Úrsula Corberó y el actor argentino Chino Darín compartieron por primera vez la imagen de su hijo Dante, nacido el pasado 9 de febrero en Barcelona. La publicación en redes sociales se convirtió en un acontecimiento mediático, ya que la pareja había mantenido el embarazo y el nacimiento con gran discreción.

En la foto difundida por Corberó se ve al Chino Darín recostado con el bebé sobre su pecho, en una escena íntima y familiar. “Hola papi”, escribió la actriz en la historia de Instagram, un gesto que enterneció a sus seguidores y que marcó la primera vez que se mostró el rostro del pequeño.

La decisión de dar a luz en Barcelona estuvo vinculada al deseo de la actriz de estar acompañada por su familia en un momento tan especial. Aunque inicialmente se había planificado que el parto fuera en Buenos Aires, finalmente se optó por España, mientras Darín alterna su rol de padre con compromisos laborales en Argentina.

El nacimiento de Dante fue celebrado por toda la familia Darín. Ricardo Darín, abuelo del bebé, expresó su emoción en entrevistas: “Es precioso, estamos todos muy felices”, reflejando la alegría que atraviesa al clan con la llegada del nuevo integrante.

La pareja, que se consolidó como una de las más queridas del espectáculo iberoamericano, había mantenido un perfil bajo durante el embarazo. Sin embargo, la primera foto del bebé confirma la intención de compartir con sus seguidores algunos momentos de su nueva vida como padres, sin perder la intimidad que los caracteriza.

La repercusión en redes sociales fue inmediata: miles de mensajes de cariño y felicitaciones inundaron las cuentas de ambos artistas, reafirmando el interés que despiertan en el público.