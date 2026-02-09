El Chino Darín y Úrsula Corberó se convirtieron en padres

Los diferentes medios españoles confirmaron este lunes 09 de febrero a la tarde, hora de España, que el primer bebé de la pareja llegó a este mundo.

Primero, una foto en el Instagram del actor Chino Darín, con la leyenda “que la fuerza esté contigo” y una foto de Úrsula Corberó muy embarazada hacían suponer que la noticia no pasaría de unos días. Y este lunes, de manos de una reconocida periodista española llegó la confirmación de que el primogénito de la pareja llegó a este mundo.

La noticia fue adelantada por la periodista Lorena Vázquez en el programa Y ahora Sonsoles, emitido por Antena 3 de España, y confirmó lo que durante meses había sido seguido con enorme expectación.

A sus 36 años, la actriz de La casa de papel (Netflix) dio a luz en una clínica de Barcelona, ciudad que finalmente eligieron pese a los rumores que situaban el nacimiento en Buenos Aires o en Madrid. Por el momento, no han trascendido más datos sobre el bebé, ni siquiera si se trata de un niño o una niña, fieles al perfil discreto que mantuvieron durante todo el embarazo.

Desde que Úrsula anunció la noticia el pasado septiembre con una imagen acompañada del mensaje “Esto no es IA”, fueron contadas las ocasiones en las que compartió momentos de esta etapa, aunque algunas apariciones en Argentina junto a Chino generaron gran repercusión entre sus seguidores.