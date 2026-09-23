Luck Ra se sinceró tras la traición de Tiago PZK con La Joaqui: “Obviamente que duele”

El cordobés rompió el silencio y habló del final de su relación con la cantante marplatense. Negó rumores de infidelidad, defendió a su amiga Tuli Acosta y reconoció que la nueva pareja de cantantes lo afecta porque mantenía una amistad cercana con el nuevo novio de su ex.

La separación de Luck Ra y La Joaqui sigue generando repercusiones en el mundo del espectáculo argentino. En medio de versiones cruzadas y especulaciones, el cantante cordobés decidió dar su versión y se mostró dolido por el vínculo que su expareja inició con Tiago PZK, a quien consideraba un amigo.

“Fuimos muy amigos, hacíamos asados, paseábamos. Obviamente que me duele”, confesó Luck Ra en una entrevista reciente, dejando en claro que la noticia lo golpeó en lo personal más allá de lo artístico.

El artista también desmintió rumores que lo vinculaban con Tuli Acosta, bailarina y amiga cercana. Explicó que los videos que circularon en TikTok fueron parte de una tendencia y que ambos pidieron disculpas a La Joaqui para evitar malos entendidos. “Nos equivocamos, pero no hubo nada más”, aseguró.

Otro de los puntos polémicos fue la supuesta fiesta en Ibiza, señalada como escenario de infidelidades. Luck Ra negó esa versión y aclaró que se trató de un encuentro con amigos íntimos. “No hubo nada raro, eran mis amigos de siempre”, afirmó, buscando poner fin a las especulaciones.

Por su parte, La Joaqui eligió un tono más reservado y comunicó la separación a través de sus redes sociales, destacando que fue una decisión tomada “con respeto y cariño”. La artista pidió privacidad para transitar el duelo y agradeció el apoyo de sus seguidores, al tiempo que confirmó que Luck Ra siempre mantuvo un vínculo cercano con sus hijas.

En paralelo, el cordobés participa de MasterChef Celebrity, experiencia que definió como una “terapia” para atravesar este momento personal. Su presencia en el programa le permite mostrarse en un rol distinto, lejos de la música, y conectar con el público desde otro lugar.

La ruptura entre Luck Ra y La Joaqui, sumada al romance con Tiago PZK, se convirtió en uno de los temas más comentados del espectáculo argentino.