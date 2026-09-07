Guerra total entre La Joaqui y Luck Ra: acusaciones de infidelidad, un nuevo romance y un descargo feroz

Luego de que la referente del RKT sugiriera que sufrió una infidelidad en su última relación, el cordobés rompió el silencio para defenderse y exponer que su ex rehízo su vida sentimental con Tiago PZK. La reacción de la cantante no tardó en llegar: publicó un duro comunicado en el que acusó al músico de violar su intimidad y amenazó con revelar secretos de la ruptura.

Las secuelas de la separación entre La Joaqui y Luck Ra alcanzaron un punto de máxima tensión mediática este fin de semana. Tras varias semanas de rumores y especulaciones, lo que comenzó como una indirecta durante una transmisión en vivo desencadenó un feroz cruce de comunicados en redes sociales con acusaciones cruzadas de engaños, traiciones a la amistad y vulneración de la intimidad.

La controversia comenzó durante el programa PLP en Luzu TV, cuando la cantante deslizó haber sido víctima de infidelidades en todas sus parejas anteriores, declaración que de inmediato salpicó al artista cordobés. Frente al impacto de la versión, Luck Ra salió al cruce desde su cuenta de Instagram con una firme defensa y una revelación que dinamitó el escenario: “Mi amor por Joaqui siempre fue verdadero y jamás la engañé. Me duele mucho que me sigan vinculando con esta historia, ya que está saliendo con un ex gran amigo hace un tiempo”, disparó el cantante en directa alusión a Tiago PZK.

El letal descargo de La Joaqui

La exposición pública de su presente sentimental generó la inmediata reacción de la intérprete, quien publicó un extenso texto contraatacando el relato de su expareja y cuestionando su actitud: “Nuestra relación terminó hace dos meses por decisión tuya y de una manera mucho más fría e irrespetuosa de lo que elegí contar. Preservé cosas que podrían haberte dejado muy mal parado. No por miedo, sino por cariño y respeto a lo que fuimos”, lanzó categórica la artista.

En esa misma línea, La Joaqui justificó su historia previa con Tiago PZK aclarando que se conocen “desde chicos” y que comparten una amistad sólida que existía de forma previa e independiente. “Reducir toda esa historia a ‘mi ex gran amigo’ es elegir cuidadosamente qué parte de la verdad contar para sugerir una traición”, cuestionó.

“No confundas mi silencio con falta de memoria”

Para cerrar su descargo, la referente del RKT rechazó la postura de víctima de su ex y remarcó que las propias actitudes del cuartetero facilitaron su proceso de duelo para volver a apostar al amor: “Haber formado parte de mi pasado no te convierte en dueño de mi intimidad. Ojalá no confundas nunca más mi silencio con falta de memoria”, concluyó.

El cruce entre los referentes de la música urbana continúa generando réplicas en las plataformas digitales. ¿Qué te parece esta ruptura?