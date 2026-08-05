La Joaqui se confesó con Rosalía y reveló cómo terminó su relación con Luck Ra

Durante el tercer recital de la española en Buenos Aires, la artista argentina narró un episodio íntimo que sorprendió a la audiencia: el momento en que el cantante cordobés decidió poner fin a su vínculo sentimental en un viaje que ella imaginaba como un paso hacia el compromiso.

La noche porteña tuvo un giro inesperado cuando La Joaqui tomó el micrófono en el escenario de La Rosalía y compartió un relato personal que rápidamente se convirtió en tema de conversación. La cantante reveló que la ruptura con Luck Ra ocurrió en un viaje que había preparado con ilusión, convencida de que recibiría una propuesta de compromiso. “Él fue quien se desencantó conmigo”, expresó con sinceridad, dejando en claro que la decisión no fue suya.

La artista detalló que había armado “siete atuendos románticos” para cada día de la estadía, pero en el cuarto día la sorpresa fue amarga: en lugar de un gesto de unión, recibió la propuesta de separación. La confesión, realizada en un espacio del show pensado para compartir experiencias personales, generó un fuerte impacto en el público, que respondió con aplausos, insultos y muestras de apoyo.

Este episodio se suma a un contexto en el que La Joaqui viene transformando su vida privada en material artístico. Horas antes de la confesión, lanzó un tema junto a Callejero Fino, amigo cercano y referente del género urbano. El videoclip, grabado en un maxikiosco con estética barrial y carteles escritos a mano, contrasta con una letra que menciona mansiones y marcas de lujo. Ese contraste fue interpretado como un mensaje de autenticidad y, para muchos seguidores, como una indirecta hacia su ex pareja.

La relación entre La Joaqui y Luck Ra había sido una de las más seguidas en la escena musical argentina. Sus viajes, giras y publicaciones en redes sociales los habían convertido en una pareja mediática. Por eso, la ruptura no solo significó un cambio personal, sino también un golpe en el plano público. Con esta confesión, la artista demuestra que eligió enfrentar el tema de manera abierta, transformando el dolor en relato y el relato en espectáculo..