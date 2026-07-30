La Joaqui habló tras su separación de Luck Ra: “Fue el mejor novio que tuve”

La cantante rompió el silencio luego de anunciar la ruptura con el cordobés. En un comunicado conjunto pidieron respeto y privacidad, pero ella también se animó a expresar públicamente cuánto significó esa relación en su vida.

La historia de La Joaqui y Luck Ra fue una de las más seguidas en la música argentina. La unión de dos artistas de géneros distintos —ella referente del RKT y él figura del cuarteto cordobés— generó un fenómeno mediático que trascendió lo artístico. Sin embargo, tras meses de rumores, la pareja confirmó oficialmente su separación con un comunicado en redes sociales.

En ese mensaje, la cantante expresó: “Nos soltamos con el mismo amor que nos vimos llegar”. La Joaqui aclaró que la decisión no tuvo que ver con desamor ni con conflictos familiares, sino con “deseos de un futuro y etapas distintas”. Ambos pidieron respeto y “piedad mediática” para transitar el duelo con el menor dolor posible, agradeciendo el apoyo de sus seguidores y de los medios que acompañaron su crecimiento.

Pero días después, la artista decidió hablar por primera vez sobre lo ocurrido. “Facu fue el mejor novio que tuve, el amor de mi vida”. Con esas palabras, La Joaqui dejó en claro que la separación no borró el cariño ni el reconocimiento hacia Luck Ra, y que la relación marcó un capítulo importante en su vida personal. Su sinceridad generó aún más repercusión, ya que hasta entonces solo se conocía la versión oficial del comunicado.

Mientras tanto, en televisión, Yanina Latorre aportó otra mirada sobre la ruptura. Según la periodista, la decisión habría sido tomada por Luck Ra durante un viaje a Madrid, donde participó de La Velada del Año VI. “Ella enamoradísima, destruida. Él la dejó”, afirmó. De acuerdo con esa versión, la diferencia de edades y estilos de vida habría sido determinante: él, de 25 años, enfocado en su carrera y vida social; ella, de 32, madre de dos hijas, reorganizando su vida en función de la relación.

Los gestos en redes sociales reforzaron la separación: ambos borraron fotos juntos y dejaron de seguirse. Además, La Joaqui viajó con sus hijas a Costa Rica para celebrar el cumpleaños de Shaina y reencontrarse con su madre, en un intento de recomponer la rutina familiar tras el quiebre. Latorre descartó la existencia de terceros en discordia y señaló que el cantante simplemente “empezó a sentir que no podía con esa vida”.

La ruptura marca el cierre de una etapa que fue observada de cerca por la industria musical y por miles de fanáticos. La Joaqui y Luck Ra habían construido una pareja que combinaba popularidad, talento y exposición mediática, convirtiéndose en protagonistas de la escena argentina. Hoy, cada uno inicia un camino distinto, con proyectos personales y profesionales que seguirán siendo noticia.

El contraste entre el tono sereno del comunicado, la confesión íntima de La Joaqui y las versiones televisivas más crudas refleja la tensión entre la intimidad de los artistas y la voracidad mediática.