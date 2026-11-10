Un conflicto familiar que parecía enterrado volverá con fuerza esta semana y alguien tendrá que darte explicaciones

Una discusión del pasado puede reaparecer cuando menos lo esperás y sacar a la luz cuestiones que nunca terminaron de resolverse. Los astros anticipan un día de conversaciones incómodas, reclamos y verdades que ya no podrán seguir ocultándose.

La Luna comienza el día en Escorpio y luego ingresa en Sagitario, en una fase creciente que llega después de la Luna nueva del 9 de noviembre. Este movimiento marca una transición entre la necesidad de revisar asuntos emocionales pendientes y las ganas de recuperar libertad y mirar hacia adelante.

El Sol permanece en Escorpio, mientras Mercurio retrógrado en ese mismo signo favorece, desde la interpretación astrológica, el regreso de conversaciones inconclusas y temas que parecían superados. Venus también continúa retrógrado en Libra, poniendo el foco en los vínculos, los desacuerdos y las relaciones familiares.

Horóscopo de hoy

Escorpio

Un conflicto familiar que creías superado puede volver a instalarse en tu vida.

Alguien podría reclamarte una explicación o sacar a relucir una situación que preferías dejar atrás.

No respondas desde el enojo: escuchá, pero tampoco permitas que te responsabilicen por decisiones que no tomaste.

Necesitás poner las cosas en claro.

Sagitario

Una conversación con un familiar puede cambiar tus planes para este martes.

Hay algo que venís evitando hablar y que finalmente podría salir a la luz.

No te escapes de la situación, porque postergar el problema ya no parece una solución.

En el trabajo, cuidá tus palabras y evitá involucrarte en discusiones ajenas.

Capricornio

Una cuestión relacionada con dinero, una herencia o un gasto compartido puede generar diferencias dentro de tu familia.

Alguien podría tener una actitud que no esperabas y vas a necesitar pedir explicaciones.

No tomes decisiones apresuradas.

En lo personal, es momento de dejar de cargar con responsabilidades que no te corresponden.

Acuario

Una persona de tu entorno puede volver sobre una discusión que parecía terminada.

Aunque tengas pocas ganas de repetir la historia, esta vez necesitás escuchar qué tiene para decir.

Podrías descubrir que hay información que desconocías.

En el amor, no permitas que los problemas de terceros interfieran en tu relación.

Piscis

Una situación del pasado puede reaparecer a través de un mensaje o una llamada inesperada.

Alguien necesita hablar con vos y quizás no sea para pedir disculpas.

Antes de reaccionar, pensá qué querés conseguir con esa conversación.

En el trabajo, una tarea pendiente puede demandarte más tiempo del previsto.

Aries

Tu paciencia puede ponerse a prueba por un comentario de alguien cercano.

Una diferencia familiar podría convertirse en una discusión mayor si respondés impulsivamente.

No tenés que estar de acuerdo con todo, pero sí elegir qué batallas vale la pena dar.

En el amor, una charla pendiente puede ayudarte a recuperar la tranquilidad.

Tauro

Un asunto familiar relacionado con una decisión del pasado vuelve a ocupar el centro de la escena.

Podrían pedirte que tomes partido o que intervengas en un problema que no comenzaste.

No te involucres más de lo necesario.

En lo económico, evitá realizar gastos para solucionar problemas ajenos.

Géminis

Una conversación inesperada puede dejarte pensando durante buena parte del día.

Alguien podría contarte una versión diferente de un conflicto familiar que creías conocer.

No saques conclusiones antes de escuchar a todas las partes.

En el trabajo, una oportunidad para demostrar lo que sabés puede aparecer cuando menos lo esperás.

Cáncer

Un reclamo familiar puede tocar una fibra sensible y hacerte recordar situaciones que creías superadas.

Esta vez, necesitás expresar lo que te pasa sin quedarte callado para evitar una discusión.

No confundas mantener la paz con aceptar actitudes que te lastiman.

En el amor, buscá un momento para hablar sin reproches.

Leo

Una diferencia de opiniones dentro de tu familia puede escalar si alguien insiste en tener la última palabra.

No necesitás demostrar que tenés razón a cualquier precio.

Elegí cuándo hablar y cuándo tomar distancia.

En el plano laboral, una noticia puede obligarte a reorganizar algunas tareas.

Virgo

Un tema relacionado con tu casa o con una persona de tu familia puede alterar tu tranquilidad.

Algo que parecía resuelto vuelve a generar preguntas y esta vez vas a necesitar respuestas concretas.

No te conformes con explicaciones a medias.

En el amor, evitá trasladar tus preocupaciones a una persona que no tiene responsabilidad en el conflicto.

Libra

Una conversación pendiente puede convertirse en el tema central de tu día.

Alguien podría reconocer que cometió un error, aunque quizás no de la manera que esperabas.

Escuchá sin olvidar tus propios límites.

En lo económico, revisá compromisos y acuerdos antes de dar una respuesta definitiva.