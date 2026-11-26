Los últimos días de noviembre pueden ser una invitación a revisar viejas historias, aclarar sentimientos y decidir qué personas merecen seguir formando parte de tu vida. Porque un ex puede volver, pero eso no significa que tenga que quedarse. Según el horóscopo, algunos signos podrían encontrarse nuevamente con alguien de su pasado antes de que termine el mes.
Hay historias que parecen terminadas, pero que todavía tienen capítulos pendientes. Cuando menos lo esperás, una persona que creías fuera de tu vida puede volver a aparecer con un mensaje, una llamada o una excusa para saber cómo estás.
Los últimos días de noviembre podrían traer movimientos inesperados en el terreno sentimental. Quizás alguien que te dejó de hablar vuelva a buscarte, un antiguo romance intente recuperar el contacto o descubras que tu ex todavía no logró olvidarte.
La influencia de los astros invita a revisar el pasado, pero también a pensar qué lugar querés darle en tu presente. No todas las segundas oportunidades merecen ser aceptadas y, antes de abrir nuevamente una puerta, tendrás que recordar por qué se cerró.
El horóscopo: sigo por signo
Sagitario
Alguien que se alejó sin dar demasiadas explicaciones podría volver a buscarte. Tal vez recibas un mensaje de una persona con la que compartiste una historia intensa y que todavía tiene cosas por decirte.
La sorpresa será grande, pero no confundas nostalgia con amor: antes de responder, pensá si realmente querés volver a ese lugar.
Capricornio
Un viejo amor podría reaparecer justo cuando sentías que habías dejado esa historia atrás. Quizás una conversación pendiente vuelva a ponerse sobre la mesa o alguien intente acercarse con una actitud diferente.
No te apures a confiar: necesitás hechos y no solamente palabras bonitas.
Acuario
Una persona de tu pasado podría encontrar la manera de llamar tu atención. Un comentario en redes sociales, una reacción a una publicación o un mensaje aparentemente casual pueden ser el primer paso para recuperar el contacto.
La pregunta será si todavía existe interés de tu parte o si simplemente te sorprende que haya vuelto.
Piscis
Podrías volver a pensar en alguien con quien quedaron muchas cosas sin resolver. Incluso existe la posibilidad de que esa persona también esté pensando en vos y decida dar el primer paso.
Si se produce el reencuentro, no idealices lo que vivieron: recordá también los motivos por los que la relación no funcionó.
Aries
Una expareja podría aparecer con una propuesta inesperada. Tal vez quiera verte, conversar o intentar recuperar una conexión que parecía perdida. Tu primera reacción podría ser de sorpresa, pero evitá actuar por impulso.
No necesitás demostrar que ya superaste todo ni aceptar una invitación por orgullo.
Tauro
Alguien con quien tuviste una relación importante podría buscar una segunda oportunidad. Quizás descubras que todavía hay sentimientos de ambos lados, aunque también quedaron heridas difíciles de olvidar.
Antes de volver a involucrarte, preguntate si esa persona realmente está dispuesta a ofrecerte algo diferente.
Géminis
Un mensaje inesperado podría cambiarte el humor del día. Una persona con la que perdiste contacto puede reaparecer con una excusa para iniciar una conversación.
Lo que comienza como un simple intercambio podría convertirse en una charla mucho más profunda de lo previsto. No reveles todos tus sentimientos de inmediato.
Cáncer
La nostalgia podría jugarte una mala pasada cuando alguien de tu pasado vuelva a acercarse.
Quizás extrañes los momentos compartidos y sientas ganas de recuperar lo que alguna vez tuvieron. Sin embargo, necesitás distinguir entre extrañar a una persona y querer volver a construir una relación con ella.
Leo
Una expareja podría intentar llamar tu atención después de un tiempo de silencio. Tal vez descubras que sigue pendiente de tus movimientos o que busca cualquier oportunidad para acercarse.
No te dejes llevar solamente por los halagos: si quiere volver a tu vida, tendrá que demostrar que sus intenciones son sinceras.
Virgo
Una historia que creías completamente cerrada podría volver a aparecer en tu camino. Quizás recibas una explicación que esperaste durante mucho tiempo o alguien se anime a reconocer un error del pasado.
Escuchá lo que tenga para decir, pero no sientas que estás obligado a perdonar o dar otra oportunidad.
Libra
Un antiguo romance podría reaparecer cuando menos lo esperás. Una invitación, una llamada o un encuentro casual pueden despertar emociones que creías superadas.
La posibilidad de volver a intentarlo estará sobre la mesa, pero esta vez necesitarás pensar qué querés vos y no solamente qué espera la otra persona.
Escorpio
Alguien que todavía no pasó página podría buscar la manera de acercarse. Tal vez se trate de una relación que terminó de forma abrupta o de una persona con la que nunca pudiste tener una despedida clara.
Tu intuición te ayudará a reconocer sus verdaderas intenciones, pero no permitas que la curiosidad te haga repetir una historia que ya te lastimó.