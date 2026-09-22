Horóscopo de este martes: la primavera arrancó con una sorpresa y estos signos van a recibir una buena noticia esta semana

La primavera comenzó en Argentina y el cambio de estación también marca un nuevo momento para el horóscopo. Con el Sol dejando Virgo y entrando en Libra, la energía empieza a enfocarse en los vínculos, las decisiones y las oportunidades que pueden aparecer de manera inesperada.

Esta semana, algunos signos podrían recibir una noticia que estaban esperando desde hace tiempo. Puede tratarse de una respuesta laboral, un mensaje, una propuesta, una mejora económica o incluso un encuentro que cambie el rumbo de una situación.

La Luna y Venus también aportan movimiento en el terreno emocional, por lo que una buena noticia no necesariamente tendrá que ver con dinero. Para algunos, podría estar relacionada con el amor, mientras que otros encontrarán una señal que les permita avanzar con un proyecto.

Signo por signo

Virgo

El Sol está dejando tu signo, pero antes de hacerlo puede dejarte una última sorpresa. Una respuesta que venías esperando podría finalmente llegar.

Puede tratarse de una cuestión laboral, económica o de un trámite que te tenía pendiente de una confirmación.

Tu tip: revisá mensajes, correos y notificaciones. No dejes pasar una comunicación importante por estar distraído.

Libra

El Sol ingresa en tu signo y comienza una etapa en la que vas a sentir mayor protagonismo. Una buena notibcia podría llegar justamente en un momento en el que necesitabas recuperar confianza.

En el amor, alguien puede hacerte una propuesta que no esperabas. En el trabajo, una conversación puede abrir una posibilidad nueva.

Tu tip: aceptá los cambios que te permitan avanzar, aunque al principio te saquen de tu zona conocida.

Escorpio

Una noticia vinculada con el dinero puede darte cierto alivio. Podrías recibir un pago, cerrar una venta o encontrar una solución a un gasto que te preocupaba.

También es posible que una persona cumpla finalmente con algo que te había prometido.

Tu tip: si llega dinero extra, no lo gastes inmediatamente. Primero resolvé aquello que tenías pendiente.

Sagitario

La sorpresa puede llegar desde lejos. Una persona con la que habías perdido contacto podría escribirte o una propuesta relacionada con un viaje, estudio o trabajo puede volver a aparecer.

Esta vez, la oportunidad podría llegar en mejores condiciones.

Tu tip: mantenete atento a los contactos que aparecen esta semana. Una conversación puede ser el comienzo de algo importante.

Capricornio

Una noticia laboral puede cambiar tu panorama. Podrías recibir reconocimiento, una propuesta o una respuesta que estabas esperando.

Si venís trabajando en silencio, esta semana puede darte una señal de que ese esfuerzo no pasó inadvertido.

Tu tip: no tengas miedo de hablar de tus expectativas. Si querés crecer, también necesitás hacerlas visibles.

Acuario

Una buena noticia puede estar relacionada con un proyecto personal. Algo que comenzó como una idea puede empezar a tomar una forma más concreta.

También pueden aparecer personas interesadas en ayudarte o colaborar.

Tu tip: no guardes tus proyectos solamente para vos. Mostrarlos puede acercarte a la oportunidad que necesitás.

Piscis

La sorpresa puede llegar por el lado afectivo. Una persona puede decirte algo que estabas esperando escuchar o demostrarte con hechos que sus sentimientos son sinceros.

Si estás soltero, una conversación inesperada puede despertar tu interés.

Tu tip: disfrutá de la buena noticia sin adelantarte a imaginar cómo terminará la historia.

Aries

Una respuesta laboral o económica puede llegar después de varios días de espera. La noticia puede devolverte entusiasmo y hacerte sentir que finalmente algo comienza a moverse.

En el amor, también puede haber novedades, pero tendrás que evitar actuar impulsivamente.

Tu tip: cuando llegue la oportunidad, pensá antes de responder. No todo lo que parece urgente necesita una respuesta inmediata.

Tauro

La buena noticia puede estar relacionada con dinero, trabajo o una compra que estabas esperando concretar.

También podrías encontrar una alternativa que te permita ahorrar o resolver un gasto que parecía inevitable.

Tu tip: compará opciones antes de decidir. La mejor noticia puede ser descubrir que no necesitás gastar tanto como pensabas.

Géminis

Una llamada o mensaje puede traerte una propuesta interesante. Tu capacidad para comunicarte será clave durante esta semana.

Puede tratarse de un trabajo, un proyecto, una invitación o una conexión que te acerque a una nueva posibilidad.

Tu tip: respondé los mensajes que normalmente dejarías para después. Uno de ellos podría sorprenderte.

Cáncer

Una noticia relacionada con tu familia, tu casa o tu economía puede darte tranquilidad. Algo que venía generando incertidumbre empieza a resolverse.

También podrías recibir apoyo de una persona cercana cuando más lo necesitabas.

Tu tip: aceptá la ayuda sin sentir que tenés que devolverla inmediatamente.

Leo

Una noticia que llega esta semana puede devolverle movimiento a un proyecto que parecía detenido.

También puede aparecer una oportunidad para demostrar lo que sabés hacer frente a personas que pueden ayudarte profesionalmente.

Tu tip: aprovechá la visibilidad. Esta semana conviene mostrar tus capacidades en lugar de esperar a que otros las descubran.