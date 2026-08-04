Ex de L-Gante: quién es Candela Arizaga la modelo que denunció a Facundo Moyano

La joven rosarina, de 23 años, es modelo, creadora de contenido y promotora. Tiene más de 300.000 seguidores y mantuvo una relación con L-Gante. Ahora quedó en el centro de la investigación por el episodio ocurrido durante la madrugada en Belgrano que terminó con la detención de Facundo Moyano.

La modelo rosarina Candela Arizaga, de 23 años, quedó en el centro de la escena este martes luego de protagonizar un confuso episodio en el barrio porteño de Belgrano que derivó en la detención de Facundo Moyano. La Justicia investiga una denuncia por un presunto episodio de violencia ocurrido durante la madrugada en un departamento donde se encontraba la pareja.

Moyano fue trasladado a la Comisaría Vecinal 13A luego de la intervención de la Policía de la Ciudad, que recibió un llamado al 911 por un incidente. El fiscal Julián Pistone dispuso su detención en una causa que investiga, en principio, los delitos de lesiones y privación ilegítima de la libertad.

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Quién es Candela Arizaga

Candela Arizaga nació en Rosario y tiene 23 años. Trabaja como modelo, promotora y creadora de contenido en redes sociales, donde reúne más de 300.000 seguidores en Instagram.

A lo largo de los últimos años trabajó junto a distintas marcas vinculadas al mundo de la belleza y también tuvo una participación como promotora del Turismo Carretera (TC) en 2023.

Además de su actividad profesional, Arizaga suele compartir en sus redes sociales imágenes relacionadas con sus viajes y su vida cotidiana. Entre los destinos que mostró aparecen Nueva York, Miami, Las Vegas, Ámsterdam, París, Cancún, San Andrés y Punta Cana.

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La joven también es conocida por su afición al fútbol. Es hincha de Rosario Central y en distintas oportunidades publicó imágenes relacionadas con la Selección argentina. Incluso asistió a la final del Mundial 2026 ante España, disputada en Nueva Jersey.

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Su relación con L-Gante

Antes de su vínculo con Facundo Moyano, Arizaga tuvo una relación sentimental con el cantante de cumbia Elián Valenzuela, conocido artísticamente como L-Gante.

El romance comenzó a principios de 2024 y durante ese período la modelo acompañó al artista en algunas apariciones televisivas, aunque mantuvo un perfil relativamente alejado de las cámaras. La relación se extendió durante algunos meses.

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Qué ocurrió durante la madrugada en Belgrano

El episodio que derivó en la investigación judicial ocurrió durante la madrugada de este martes en un edificio del barrio porteño de Belgrano.

De acuerdo con el parte policial citado por medios porteños, el encargado del inmueble, identificado como Nahuel Astrada, informó a los efectivos que Moyano habría salido del edificio de manera precipitada detrás de una mujer.

Ambos fueron interceptados posteriormente en la esquina de Virrey Vértiz y Sucre. Según fuentes vinculadas a la investigación, los involucrados presentaban signos compatibles con el consumo de estupefacientes, una circunstancia que también forma parte de las actuaciones.

Arizaga fue asistida por personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) y trasladada al Hospital Pirovano. Según informó Alberto Crescenti, titular del servicio, la joven permanecía internada.

En paralelo, Moyano quedó demorado en la Comisaría Vecinal 13A de Belgrano a disposición de la Justicia.

El video que se conoció después del episodio

Durante la mañana de este martes comenzó a circular un video registrado por testigos en la zona de Virrey Vértiz y Sucre. En las imágenes se observa a una mujer con poca ropa desplazándose por la avenida durante la madrugada.

Según la información difundida en relación con la investigación, se trataría de Arizaga, quien habría recorrido unos 500 metros desde el departamento donde se encontraba con Moyano hasta el lugar en el que fue registrada por las cámaras y los testigos.

La zona donde fue encontrada se encuentra próxima a las Barrancas de Belgrano y a la estación Belgrano C del ferrocarril Mitre.

Por el momento, la Justicia continúa investigando qué ocurrió dentro del departamento y las circunstancias que llevaron a la joven a salir del inmueble. La detención de Moyano y las acusaciones en su contra forman parte de una investigación en curso y deberán ser esclarecidas por la Justicia.