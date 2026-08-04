El video de la mujer que denunció a Facundo Moyano caminando semidesnuda por un barrio porteño

Candela Arizaga, la joven de 23 años que se encontraba con Facundo Moyano durante la madrugada, fue filmada por varios testigos mientras deambulaba semidesnuda por la avenida del Libertador, en el barrio porteño de Belgrano, en medio de un confuso episodio que ahora es investigado por la Policía de la Ciudad.

Facundo Moyano quedó demorado durante la madrugada de este martes en Belgrano luego de un confuso episodio protagonizado junto a Candela Arizaga, una joven de 23 años que fue encontrada deambulando semidesnuda por avenida del Libertador. La mujer fue trasladada al hospital Pirovano, donde permanece internada y presta declaración, mientras la Policía intenta determinar qué ocurrió.

De acuerdo con fuentes policiales consultadas por el medio nacional Infobae, a las 5:03 de este martes ingresó un llamado al 911 que alertaba sobre una mujer que habría sufrido una agresión. Casi en simultáneo, otro aviso daba cuenta de que la misma joven corría desnuda por la avenida del Libertador.

En las imágenes registradas por testigos se observa a Arizaga caminando desorientada por la zona, mientras algunas personas que se encontraban en el lugar observaban la situación.

ATENCIÓN#CABA Así salió Candela Arizaga del departamento de Facundo Moyano. El ex legislador y sindicalista, se encuentra detenido. Lo investigan en una causa por presunta violencia de género. pic.twitter.com/nbmeuSNiIm — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) August 4, 2026

Tras el episodio, la joven fue trasladada al hospital Pirovano, donde permanece internada y presta declaración ante las autoridades. En tanto, Facundo Moyano continúa demorado en la Comisaría Vecinal 13A, a la espera de que avance la investigación para determinar qué ocurrió durante la madrugada.

Según la información conocida hasta el momento, Arizaga no habría denunciado un episodio de violencia de género. La principal hipótesis que manejan los investigadores apunta, en principio, a un brote asociado al presunto consumo de drogas, aunque la situación continúa bajo investigación y deberán establecerse las circunstancias concretas del episodio.

La causa permanece abierta y se aguarda el avance de las declaraciones y de las actuaciones policiales para determinar qué sucedió entre Moyano y la joven antes de que ella fuera encontrada deambulando por avenida del Libertador.