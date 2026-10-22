Ernestina Pais fue homenajeada en los Martín Fierro de Radio con un recuerdo lleno de emoción

A cuatro meses de su fallecimiento, la periodista fue recordada con un video que repasó su trayectoria en los medios. Gastón Pauls, amigo de la conductora, le dedicó unas palabras que destacaron su autenticidad, su calidez y la huella que dejó en quienes la conocieron.

Los Martín Fierro de Radio 2026 tuvieron un momento especialmente emotivo con el homenaje a Ernestina Pais, la periodista y conductora que dejó una marca propia en la radio y la televisión argentina. Durante la ceremonia, un video repasó distintos momentos de su carrera y recuperó algunas de las características que la convirtieron en una figura reconocida del mundo del espectáculo.

El tributo tuvo como protagonista a Gastón Pauls, quien estuvo a cargo de la narración del material audiovisual. El actor y conductor, amigo de Ernestina, acompañó las imágenes con un mensaje que puso el foco tanto en su recorrido profesional como en su personalidad, una combinación que definió buena parte de su vínculo con el público.

La ceremonia se realizó el miércoles 21 de octubre en el complejo Goldcenter de Buenos Aires, en una noche organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA). Entre los reconocimientos entregados durante el evento, el recuerdo de Pais se destacó por el tono íntimo de las palabras elegidas para evocarla.

Las palabras de Gastón Pauls para recordar a Ernestina Pais

A través de su relato, Gastón Pauls describió a Ernestina como una mujer con una capacidad especial para generar cercanía y establecer vínculos genuinos. Lejos de limitarse a enumerar sus trabajos y logros, el homenaje buscó recuperar aquellos rasgos personales que trascendían su presencia frente a las cámaras y los micrófonos.

“Ernestina tenía una virtud, algo que no se aprende: la cercanía, una forma muy singular de estar. Era luminosa, curiosa, libre y profundamente auténtica”, expresó el actor durante el video.

En otro tramo, Pauls hizo referencia a la naturalidad con la que la periodista se relacionaba con los demás. Según describió, su manera de conversar y escuchar formaba parte de una identidad que no necesitaba construcciones ni artificios para hacerse notar.

“Era imposible confundirla porque nunca intentó parecerse a nadie”, sostuvo. La frase sintetizó uno de los aspectos centrales del homenaje: la autenticidad de una comunicadora que desarrolló un estilo propio y logró distinguirse en distintos formatos y etapas de su carrera.

El relato también recuperó la capacidad de Pais para generar confianza y hacer que una conversación fluyera con espontaneidad. De esa manera, el tributo no se limitó a repasar su paso por los medios, sino que intentó transmitir cómo era Ernestina más allá de su faceta pública.

Un homenaje atravesado por la amistad y los recuerdos

La participación de Pauls le aportó una dimensión personal al reconocimiento. Su vínculo con Ernestina permitió que el mensaje tuviera un tono cercano, alejado de una enumeración formal de sus trabajos y participaciones televisivas.

Hacia el cierre, el actor se dirigió a ella con el apodo “Erne” y le agradeció por su calidez, su amistad, su alegría y su sentido del humor. También la recordó como “una buena persona, una buena mina”, en una definición que resumió el cariño con el que eligió despedirla.

El video concluyó con imágenes de la periodista, entre ellas momentos en los que se la veía sonreír. Después de la proyección, el homenaje dio paso al aplauso de los presentes, en uno de los pasajes más sensibles de la ceremonia.

La trayectoria de Ernestina Pais en los medios

Ernestina Pais construyó una carrera vinculada al periodismo, la conducción y el entretenimiento. Su participación en ciclos televisivos como Mañanas informales y Caiga quien caiga (CQC), además de su trabajo en radio, la convirtió en una figura familiar para distintas generaciones de espectadores y oyentes.

Su estilo directo y espontáneo fue uno de los rasgos más reconocibles de su paso por los medios. Con una personalidad que no pasaba inadvertida, logró desarrollar una identidad propia y participar de propuestas que marcaron distintas etapas de la televisión argentina.

El homenaje de los Martín Fierro de Radio 2026 recuperó precisamente esa combinación entre trayectoria y personalidad. A través de las imágenes y de las palabras de Gastón Pauls, el reconocimiento buscó poner en valor no solo a la profesional, sino también a la mujer que construyó vínculos dentro y fuera del ámbito laboral.

A cuatro meses de su fallecimiento, el tributo volvió a situar a Ernestina Pais en el centro de la escena y permitió recordar su recorrido desde una perspectiva atravesada por el afecto. Un reconocimiento que encontró en las palabras de un amigo la forma de evocar aquello que, más allá de sus trabajos, la hacía inconfundible.