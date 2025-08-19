Gime Accardi finalmente lo admitio: “Me mandé una cagada”

La conocida actriz y conductora hablo en el canal de streaming Olga, donde suele participar, y confesó que le fue infiel a su ex pareja Nicolás Vázquez. La pareja se separó hace dos meses luego de 18 años de amor.

La actriz Gimena Accardi sorprendió al público al reconocer públicamente que fue infiel a su pareja de casi veinte años, el actor Nicolás Vázquez. La confesión, realizada en una entrevista en el canal de streaming Olga, marca un giro inesperado en la narrativa de una de las parejas más queridas del espectáculo argentino. “Me mandé una cagada malísima y me hago cargo”, dijo Accardi, visiblemente conmovida, en lo que se convirtió en una de las declaraciones más sinceras y resonantes del año.

La ruptura entre Accardi y Vázquez ya había sido confirmada semanas atrás, pero hasta ahora se desconocían los motivos reales. La actriz decidió hablar sin rodeos y asumir su responsabilidad, dejando en claro que no se trató de una crisis pasajera ni de una decisión mutua. “Fue algo que hice yo, algo que estuvo muy mal. Lo enfrenté, lo hablé y lo asumí”, agregó, sin mencionar nombres pero dejando entrever que el hecho ocurrió en el marco de una obra teatral que compartía con su pareja.

GIME ACCARDI LE CONFIRMA A LOS ARGENTINOS QUE ENGAÑO A NICO VAZQUEZ: “SOY LA RESPONSABLE DE HABERME MANDADO ESTA CAGADA EN LOS 18 AÑOS DE RELACION.. ME PERDONO Y NOS DIMOS UN ABRAZO..

La revelación generó un fuerte impacto en redes sociales y medios de comunicación, donde la noticia se viralizó rápidamente. Especialistas en comunicación emocional como la psicóloga Mariana Kogan señalan que “cuando una figura pública admite una infidelidad, se rompe el pacto de idealización que muchas veces sostiene la imagen de pareja perfecta. Pero también se abre una puerta a la conversación honesta sobre errores, límites y reconstrucción”.

La pareja había atravesado momentos difíciles en el pasado, como la inesperada muerte del hermano del actor o el derrumbe del edificio en Miami en 2021, donde estuvieron presentes. Sin embargo, siempre se mostraron unidos y resilientes. Por eso, la confesión de Accardi no solo pone fin a una relación, sino que también desafía la narrativa de estabilidad que los rodeaba. “No fue una crisis, fue una traición, y él lo vivió como tal”, comentó el periodista Ángel de Brito en su programa, aportando detalles sobre el impacto emocional que habría tenido Vázquez.

Desde el entorno del actor, aseguran que la decisión de separarse fue tomada luego de confirmar la existencia de una relación paralela. Aunque Vázquez no hizo declaraciones públicas, se sabe que eligió el silencio como forma de procesar lo ocurrido. “Está dolido, pero no quiere entrar en el juego mediático”, comentaron allegados.

Poniendo en contexto… Angel De Brito acaba de anunciar oficialmente que la separación entre Nico y Gime se dio por un tercero en discordia, y practicamente se sabe que se trata de Andres Gil, quien está hace tiempo con Cande Vetrano. Al principio lo negaron, pero hay pruebas pic.twitter.com/Y507qWAZAL — Señorita M0skigna Fan (@ladymoskigna) August 19, 2025

La confesión de Accardi reaviva el debate sobre la fidelidad, la responsabilidad afectiva y el rol de la intimidad en figuras públicas. “Cuando alguien se hace cargo de una infidelidad, no solo enfrenta el juicio social, sino también el desafío de reconstruirse desde otro lugar”, explica Kogan. En tiempos de sobreexposición, el acto de asumir errores públicamente puede ser visto como un gesto de madurez emocional.

La historia de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez, que durante años fue símbolo de amor y complicidad, hoy se resignifica desde la sinceridad y el dolor. La novedad no está en la separación, sino en la valentía de decir la verdad, aunque duela. Porque en el mundo del espectáculo, donde todo se maquilla, admitir una infidelidad es, paradójicamente, un acto de transparencia.