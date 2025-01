Verano en familia: Tips para disfrutar en casa

Las vacaciones de verano son una oportunidad única para fortalecer los lazos familiares y fomentar el desarrollo de los niños. Descubrí cómo transformar el aburrimiento en diversión, con ideas y consejos profesionales.

El verano es un lienzo en blanco para la creatividad, sinónimo de descanso, diversión y nuevas experiencias. Sin embargo, para muchos padres, la idea de tener a los niños en casa durante semanas puede resultar abrumadora. Pero, ¿y si transformáramos este tiempo en una oportunidad para estimular la creatividad, el aprendizaje y el desarrollo de nuestros hijos?.

“Los padres tienen terror al famoso ‘mamá, papá, estoy aburrido’. Y en realidad es una oportunidad para ser creativos, jugar en familia, tener un programa juntos o con amigos,, empujarlos a socializar. No hay que tener miedo, sino verlo como una oportunidad”, argumentó la psicopedagoga María Zysman.

-¿Qué sucede con las escuelas de verano?

Sólo si los niños lo desean, y si no es súper estructurada. Es un tiempo para ellos y hay que entenderlo, quizá no desean seguir con horarios y obligaciones y tiene que ser divertido, no una obligación.

La importancia de lidiar con el aburrimiento

“A menudo, los padres intentamos llenar cada minuto del día de nuestros hijos con actividades programadas. Sin embargo, es importante permitirles experimentar momentos de aburrimiento. El aburrimiento es un catalizador de la creatividad. Cuando los niños no tienen estímulos externos constantes, su mente comienza a explorar nuevas ideas y a encontrar soluciones ingeniosas para entretenerse”, amplió la profesional.

-¿Qué tips darías como actividades en este sentido?

-Establecer una rutina flexible: “Si bien es importante tener una rutina, esta debe ser flexible y permitir espacios para la espontaneidad”.

-Fomentar la lectura: “Crear un rincón de lectura acogedor en casa y ofrecer una variedad de libros adaptados a sus intereses”.

-Explorá la naturaleza con ellos: “Salir a caminar, a jugar en el parque o a hacer un picnic. La naturaleza ofrece infinitas posibilidades para aprender y divertirse”.

-Cocinar juntos: “Invitar a tus hijos a participar en la preparación de las comidas. Es una excelente manera de enseñarles sobre nutrición y desarrollar sus habilidades motoras”.

-Fomentá el juego libre: “Dejar que tus hijos usen su imaginación y creen sus propios juegos.

-Limitá el tiempo de pantalla: “Establecer límites claros para el uso de dispositivos electrónicos y fomentá otras actividades.

-Animá la creatividad: “Proporcionar materiales como pinturas, plastilina, papel y tijeras para que puedan expresarse libremente.

-Conectar con otros niños: “Organizar juegos o actividades con otros niños del barrio”.

Algunas ideas creativas

Construir una fortaleza: Con sábanas, sillas y almohadones, pueden crear un espacio mágico para jugar.

Con sábanas, sillas y almohadones, pueden crear un espacio mágico para jugar. Crear un diario de verano: Pueden dibujar, escribir o pegar fotos de sus aventuras.

Pueden dibujar, escribir o pegar fotos de sus aventuras. Hacer experimentos científicos caseros: Con ingredientes sencillos, pueden realizar experimentos divertidos y educativos.

Con ingredientes sencillos, pueden realizar experimentos divertidos y educativos. Organizar un campamento en el jardín: Pueden armar carpas, cocinar al aire libre y contar historias.

Pueden armar carpas, cocinar al aire libre y contar historias. Aprender un nuevo idioma o instrumento: Existen muchas aplicaciones y recursos en línea para aprender de forma divertida.

Existen muchas aplicaciones y recursos en línea para aprender de forma divertida. Hacer manualidades: Pueden crear objetos decorativos, tarjetas o regalos para familiares y amigos.

Pueden crear objetos decorativos, tarjetas o regalos para familiares y amigos. Visitar museos y exposiciones virtuales: Muchas instituciones culturales ofrecen recorridos virtuales gratuitos.

Beneficios de pasar tiempo en familia

Fortalecimiento de los lazos afectivos: “Pasar tiempo juntos crea recuerdos duraderos y fortalece la relación entre padres e hijos”.

“Pasar tiempo juntos crea recuerdos duraderos y fortalece la relación entre padres e hijos”. Desarrollo de habilidades sociales y emocionales: Al jugar y compartir experiencias, los niños aprenden a cooperar, a resolver conflictos y a expresar sus emociones.

Al jugar y compartir experiencias, los niños aprenden a cooperar, a resolver conflictos y a expresar sus emociones. Fomento de la autonomía: “Al permitirles tomar decisiones y enfrentar desafíos, los niños desarrollan confianza en sí mismos”.

“Al permitirles tomar decisiones y enfrentar desafíos, los niños desarrollan confianza en sí mismos”. Aprendizaje significativo: “El aprendizaje informal que se produce en el hogar es complementario a la educación formal”.

“Las vacaciones de verano son una oportunidad única para disfrutar en familia y crear recuerdos inolvidables. Al proporcionar un entorno estimulante y permitir que nuestros hijos exploren sus intereses, podemos fomentar su desarrollo integral y convertir el verano en una experiencia enriquecedora para todos”, concluyó la profesional.

La psicopedagoga estuvo en Cada Día, mirá la nota.