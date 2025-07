Una foto, rumores de una nueva novia y un like que contradice todo: el fandom de Amor a Cualquier Precio es una montaña rusa de emociones

Declararse abiertamente fanática de Amor a Cualquier Precio no es para cualquiera. Una publicación que mostró a Mert Ramazan Demir generó un revuelo en las redes que ni el fandom podía creer, hasta que un “like” de Afra Saraçoğlu trajo la cordura; lo que esta pareja genera por afuera del tanque turco de las noches de El 9 Televida es para una serie aparte.

La frase “aguante corazón aguante” bien le cabe al fandom de Amor a Cualquier Precio. Es que lo que sucede por fuera del tanque turco de las noches de El 9 Televida no es para cualquiera. Una publicación que mostró a Mert Ramazan Demir generó un gran revuelo en las redes sobre la posibilidad de que el actor tenga nueva novia, hasta que un “like” de Afra Saraçoğlu apaciguó las aguas, o al menos eso elige creer una parte del #AfRam.

El amor de Afra Saraçoğlu y Mert Ramazan Demir no tiene confirmación oficial, hasta el momento. Ninguno de los dos integrantes de la pareja de Yalı Çapkını ha salido a decir alguna vez, “si somos novios” o “si estamos juntos”. Las imágenes de los reporteros de Estambul han servido de prueba a lo largo de estos 2 años para corroborar lo que el fandom de la serie que los unió sospechaba al ver las escenas románticas de Ferit y Seyran Korhan.

En este contexto es que las fanáticas de #AfRam – apócope de Afra y Ramazan, los nombres de los protagonistas de las serie de las noches de El 9 Televida – defienden con uñas y dientes a la pareja estelar del suceso televisivo más importante de Turquía y con repercusión global.

Mientras un grupo de chicas sostiene contra viento y marea que Afra Saraçoğlu y Mert Ramazan Demir son novios y su vínculo avanza, aún cuando ninguno de los dos se sigue en las redes sociales y desde enero pasado no hubo más fotos de los dos fuera del contexto de lo que fueron las grabaciones de los últimos capítulos de la serie; otro grupo optó por apoyar individualmente a cada uno de los integrantes de la pareja. Y entre ambos grupos, el campo de batalla, las redes; no escatima en desparramar hate, o al menos en sembrar dudas y atacar, a ese “otro” que no es “de mi equipo”.

Así fue que luego de las imágenes que mostraron a Mert Ramazan Demir disfrutando del torneo de tenis de Wimbledon en Londres junto a una mujer, los rumores de que está de novio y no con Afra volaron por los aires. Sin embargo, bastó un like de la actriz Afra Saraçoğlu para que los rumores dieran por tierra.

A la espera de una fuerte y clara declaración de amor de la pareja que se lleva no sólo el rating de las noches de Canal 9 Televida, sino también todos los clics y el amor incondicional de su público te invitamos a verlos en sus roles de Ferit Korhan y Seyran Şanlı en Yalı Çapkını.