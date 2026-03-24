Tensión extrema en Gran Hermano: Santiago del Moro anunció un nuevo Derecho a Réplica

Tras el escandaloso antecedente de Luana Fernández, el conductor confirmó a través de sus redes sociales que un nuevo participante deberá enfrentar el temido “D.A.R.”.

La gala de este martes promete sacudir los cimientos de Gran Hermano por la pantalla de El 9 Televida. Tras el escandaloso antecedente de Luana Fernández, el conductor confirmó a través de sus redes sociales que un nuevo participante deberá enfrentar el temido “D.A.R.”, una instancia de confrontación virtual con el exterior que busca poner blanco sobre negro ante las traiciones y comentarios vertidos dentro de la casa. La expectativa es total, ya que los rumores apuntan a un posible reclamo por infidelidad que podría quebrar a uno de los favoritos.

La dinámica del Derecho a Réplica, importada de la versión italiana del reality, se convirtió en la herramienta más temida por los jugadores. Según anticipó Santiago del Moro, la emisión de este martes no solo contará con la Prueba del Líder por la inmunidad, sino que abrirá la pantalla para que alguien desde afuera ejerza su defensa pública. En las últimas horas, los nombres de Lola Tomaszeuski y Franco Zunino picaron en punta en las especulaciones de los seguidores. Mientras a Lola se la vinculó sentimentalmente con Manuel Ibero, a Franco le pesó el fantasma de una supuesta deslealtad con Luana Fernández, lo que podría derivar en un careo televisado con sus respectivas parejas.

El antecedente inmediato de esta sección dejó la vara muy alta en términos de dramatismo. La primera en pasar por la arena fue Luana Fernández, quien fue sorprendida por su ahora exnovio, Lucas. En una charla cargada de ironía y reproches, el joven la cruzó por haber terminado la relación de seis años frente a las cámaras. El cruce escaló a niveles impensados cuando se mencionaron “vidas paralelas” y la devolución de pertenencias en bolsos, dejando a la modelo devastada y al borde del abandono. Aquella noche, el impacto emocional fue tan fuerte que obligó a la producción a intervenir para contener a la participante tras el desplante público de su pareja.

Para la jornada de hoy, el clima de incertidumbre se apoderó de los pasillos de la casa más famosa del país. Los participantes desconocen quién será el próximo en ser llamado al sector del DAR, pero saben que nada de lo que digan o hagan pasará inadvertido para el afuera.

Con la conducción de Santiago del Moro, El 9 Televida se prepara para otra noche de récords de audiencia, donde la verdad y la estrategia chocarán en vivo. El veredicto del exterior está listo para ser ejecutado y, una vez más, la privacidad de los jugadores quedará expuesta ante millones de espectadores.