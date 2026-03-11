El demoledor “derecho a réplica” que dejó a Luana al borde del abandono en Gran Hermano

La jugadora enfrentó una de las galas más amargas de la temporada tras la irrupción virtual de su ahora exnovio. Entre acusaciones de infidelidad y reproches por la exposición mediática, la joven de José C. Paz sufrió un colapso emocional que obligó a Santiago del Moro a intervenir para evitar su salida inmediata de la casa por El 9 Televida.

El clima en Gran Hermano Generación Dorada se volvió irrespirable en El 9 Televida cuando la producción estrenó el “Derecho a Réplica” (DAR) con Lucas, el novio al que Luana Fernández había dejado en vivo días atrás. La modelo fue convocada a la arena sin sospechar que, desde una pantalla, su pareja durante seis años le lanzaría una catarata de ironías y acusaciones. “Qué sorpresa, ¿no? La misma sorpresa me llevé yo cuando me enteré de que mi novia me cortó en televisión”, disparó el joven, quien aseguró tener pruebas de una “vida paralela” de la participante antes de ingresar al reality.

A partir de este cruce, la estabilidad de la casa se desmoronó por completo. Lucas se mostró tajante al confirmar que la relación está terminada y que ya dejó todas las pertenencias de la jugadora en la casa de sus padres. “Te cagaste en la persona que te bancó en todo”, le recriminó frente a sus compañeros, provocando un ataque de llanto en Luana, quien intentó defenderse alegando falta de afecto en el vínculo. La tensión fue tan alta que la joven empezó a armar sus valijas, asegurando que no podía soportar la presión de ver su intimidad ventilada ante millones de espectadores.

Ante la inminente renuncia, Santiago del Moro intervino de urgencia para disuadir a la concursante. El conductor le explicó que el “público supremo” es el único que debía sacarla y que el abandono calificaba como “un pecado” dentro del formato. Tras este mensaje, Luana decidió reconsiderar su postura y, apoyada por la contención de Yanina Zilli, optó por quedarse en la competencia. Sin embargo, el impacto de las palabras de su ex dejó una huella profunda en su estrategia y pone en duda cómo continuará su acercamiento con Franco Zunino.

Este miércoles, la casa amaneció con una Luana visiblemente afectada y un grupo de compañeros que tuvo que elegir bando tras las graves acusaciones de traición.

Los seguidores mendocinos que siguen el minuto a minuto en El 9 Televida verán hoy a la noche las repercusiones de este careo tecnológico que promete cambiar las placas de nominación para siempre. ¿Podrá la jugadora limpiar su imagen o el “efecto Lucas” la condenará al voto de la gente?

La respuesta llegará en las próximas galas de esta edición que no da respiro.